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Bodrum'dan Çelebi Adası'na kadar yüzdüler

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 50 kişi, sahilden bin 300 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzerek geçti

Bodrum'dan Çelebi Adası'na kadar yüzdüler

MUĞLA (AA) - Bodrum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 50 kişi, sahilden bin 300 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzdü.

Sabah erken saatlerde Bodrum'un Ortakent-Yahşi sahilinde toplanan 50 kişi, yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından denize girdi. Yüzücüler, bin 300 metre uzaklıktaki Çelebi Adası'na yüzerek geçti. Yüzücüler, mesafenin uzunluğu ve akıntı nedeniyle zaman zaman zorluk yaşasalar da adaya ulaşmayı başardı.

Yüzücülere 6 sürat teknesi ve jet-skiler eşlik etti.

Adaya ilk çıkan 11 yaşındaki Eren Medetoğlu oldu. Medetoğlu, gazetecilere, daha önce aralıksız hiç bu kadar yüzmediğini söyledi.

Etkinliğe katılan yüzücülerden gazeteci Toyga İçözü de baş döndürücü bir tecrübe yaşadığını ifade etti. Yarım saat kulaç attıklarını dile getiren İçözü, "Bu tamamen amatörce, kişisel ilişkilerin bir araya geldiği, dostluğun kulaç attığı bir organizasyon. 6 yıldır yapılıyor, ben de üçüncü kez katılıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile bir araya gelince de güzel oldu." diye konuştu.

Etkinlikte kulaç atan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un eşi Hülya Kocadon da bu tür organizasyonların ilçede sık sık yapıldığını belirterek, güzel bir etkinlik olduğunu, çok keyif aldığını dile getirdi.

İki çocuğuyla yüzen gazeteci Fatih Bozoğlu ise anlamlı bir günde çocuklarıyla birlikte kulaç atmanın keyfini yaşadığını belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı Türk milletinin onurudur, bağımsızlık mücadelesinin ilk adımıdır. Bu bayramı yıllardır yüzerek kutluyoruz. Bugün kamera arkası yerine, kamera önüne geçtim." dedi.

Etkinliği düzenleyenlerden Nazife Pekşen de 6 yıldır geleneksel hale getirdikleri yüzme etkinliğinde 7'den 70'e herkesin keyifle yüzdüğünü ifade etti.

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