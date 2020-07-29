BOĞAZİÇİ FİLM FESTİVALİ 23 – 30 EKİM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK!

23 – 30 Ekim tarihleri arasında T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve TRT’nin Kurumsal İş Ortaklığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenecek, 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında açılan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması ve Bosphorus Film Lab başvuruları için son tarih 4 Eylül 2020. Festival kapsamında düzenlenecek tüm yarışmalı bölümlerin yönetmelikleri ve başvurularınawww.bogazicifilmfestivali.com üzerinden erişilebilir.

En İyi Ulusal Filme 100.000 TL Ödül!

8. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmlerden bir tanesi 100.000 TL’lik En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü’nün sahibi olacak. Yarışmada ayrıca En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Sinematografi ve En İyi Kurgu dallarında da akçeli ödüller dağıtılıyor. Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından ilk veya ikinci filminin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10.000 TL’lik FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü veriliyor.

Kısa Film Yönetmenlerine 45.000 TL Ödül!

Festivalin ilk yılından itibaren kısa filme olan desteği sürerek, Ulusal Kısa Kurmaca Film ve Ulusal Kısa Belgesel Film olmak üzere yarışmalı iki farklı kategoride devam edecek. Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı Ulusal Kısa Film Yarışması’nda en iyi film 10.000 TL’lik ödüle uzanırken, Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması’nda da en iyi filme 10.000 TL para ödülü verilecek. Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda 25.000 TL’lik Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de aday olacak.

Bosphorus Film Lab ile Yerli Sinemaya Destek Devam Ediyor!

TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’e yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek. Pitching Platformu’nda yarışan bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü’nü alırken bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü’nün sahibi olacak. Work in Progress kapsamında yer alan projeler de 25.0000 TL’lik T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Dağıtım Ödülü için sunumlarını gerçekleştirecek.

8. Boğaziçi Film Festivali 23 – 30 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

Bu seneki festival hakkında açıklamalarda bulunan Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç; “Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl birçok film festivali ya ertelendi ya da iptal edildi. Başka bir alternatif de festivallerin birçok dijital platformdan faydalanarak, online olarak düzenlenmesi oldu. Boğaziçi Film Festivali'ni tabii ki festival ruhuna uygun şekilde fiziksel olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyor, ekim sonu itibariyle gerekli hijyen kurallarını sağlayıp, alınan tedbirleri uygulayarak sinema salonlarında film gösterebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab kapsamında online imkanları kullanırken aynı zamanda fiziksel olarak da etkinlikler gerçekleştirmek istiyoruz. Festivalde sanat ve sinema konuşmak, salonlarda film izlemek ve kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz bir festival yapmak özellikle bu dönemde hepimiz için çok önemli.” dedi.