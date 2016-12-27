Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Bollywood'a 'Türkçe' söyletecek

Hindistan'da 2,5 yıldır yaşayan Bollywood'un tek Türk oyuncusu Süha Gezen, başrolünde yer alacağı üçüncü filminin çekimlerine yakında başlayacak.

Bollywood'a 'Türkçe' söyletecek

İSTANBUL/MUMBAİ (AA) - HİLAL UŞTUK - Hindistan'da 2,5 yıldır yaşayan Bollywood'un tek Türk oyuncusu Süha Gezen, başrolünde yer alacağı üçüncü filminin çekimlerine yakında başlayacak.

Gezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak 2015'te 'Shorgul' isimli filmde oynadığını söyledi.

Aşk hikayesi ve politik dramayı harmanlayan filmin, Hindular ile Müslümanlar arasındaki savaşı ele aldığını dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, bu filmde Müslüman bir Hintli köylü kızını canlandırdığı başrol ile Hint sinemasına adım attığını dile getirdi.

Süha Gezen başrol oynadığı ikinci filmde, ikiz kardeşlerden birini canlandırdığını aktararak, "İkinci filmim 'Pratichhaya' ocak ayında vizyona çıkacak. Filmde bir sürpriz var. Filmin şarkısını Türkçe söyledim. Şarkıyı iki dilde söylüyoruz yani Hintçe ve Türkçe. Türkçe şarkı söylememin nedeni, Türk olmamla çok gurur duyuyorum. Burada birçok film yapıldı. Hatta Türkiye'de çekim yaptılar. Buradaki filmlerde daha çok İngilizce şarkı söylüyorlar ama bizim şarkımız, kültürümüz, müziğimiz çok güzel. Müzik hocamız çok beğendi ve dedi ki, 'Süha sen de tuzunu koy bu şarkının içine'. Ben de tuzunu koydum. Hiç değilse, burada Hindistan'da biraz daha Türkiye'yi tanısınlar. Sadece yemeğimizi, güzelliğimizi değil, şarkılarımızı da tanısınlar." dedi.

"Hint filmlerini orijinal dilinde izleyerek, Hintçe öğrendim"
Rol aldığı yapımlarda Hintçe konuşarak dikkati çeken genç oyuncu, şu bilgileri verdi:

"Hint filmlerini Türkçe izlemekten sıkılmıştım. Onların gerçek seslerinin nasıl olduğunu öğrenmek istedim. Konuşmaları Türkçe duyuyorsun sonra şarkılardaki ses ya ince ya da daha kalın oluyordu. Erken yaşta orijinal sesinden izlemeye başladım. Bir süre sonra anladığımı fark ettim."

"Hindistan'ı ya seversin ya nefret edersin"
Hindistan'ın çok değişik bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Gezen, "Burada diyorlar ki ya Hindistan'ı seversin ya nefret edersin. Ortası yoktur yani." şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kültür
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.