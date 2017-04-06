BSO'da Mahler'in eseri seslendirilecek

ANKARA (AA) - Bilkent Senfoni Orkestrası (BSO) tarafından gerçekleştirecek konserde, Besteci Gustav Mahler'in "Sol majör 4. Senfonisi" müzikseverlerle buluşacak.

Bilkent Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gustav Mahler'in "Sol majör 4. Senfonisi"nin seslendirileceği konser, 8 Nisan Cumartesi akşamı Bilkent Konser Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.

Müzik eğitimine Ankara Devlet Konservatuvarında başlayan Gürer Aykal yönetimindeki konsere, halen Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak görevine devam eden soprano Seda Ayazlı solist olarak katılacak.

Açıklamada besteci Mahler'in dördüncü senfonisinin, diğer eserleriyle kıyaslandığında, başlangıçta zengin bir eserden ziyade hafif bir intermezzo gibi görülebildiği, fakat partisyon yakından incelendiğinde böyle bir yargının yanlış olduğu belirtildi.

Bu kasıtlı basitlik orkestrasyonun gerisinde, yaratıcılığın zenginliği, polifonik yoğunluk, müziksel fikirler ve aynı zamanda Mahler'in bütün eserlerinde görülen şahane tekniğin içinde ince bir zevkin gizlendiği, ayrıca kendi zamanında öncü bir eser olan Dördüncü Senfoni'nin besteci için bir tür kendini bulma hali olarak betimleniyor.

Konserin biletleri "https://bilet.bilkent.edu.tr"den temin edilebilecek.

