Bu hafta 10 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Alex Kurtzman'ın yönetminliğini yaptığı ve Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, Annabelle Wallis ve Jake Johnson'ın başrollerinde oynadığı "Mumya" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu Christopher McQuarrie ile Jon Spaihts tarafından kaleme alınan aksiyon ve macera türündeki film, Prenses Amunet'in insanlığı tehdit etme hikayesini odağına alıyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik prenses, günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülüklerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de yanında getirir."

"Bir Nefes"

Chara Mata Giannatou, Jördis Triebel, Benjamin Sadler ve Apostolis Totsikas'ın başrolünde yer aldığı "Bir Nefes" adlı filmin yönetmen koltuğunda Christian Zübert oturuyor.

Zübert'in senaryosunu da kendi yazdığı Almanya-Yunanistan ortak yapımı film, iş bulmak için Yunanistan'dan Almanya'ya giden Elena ile Almanya'da Elena'nın yolunun kesiştiği Tessa adındaki iki kadının hikayesini ele alıyor.

"Dokuzuncu Hayat"

Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul ve Aiden Longworth gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı "Dokuzuncu Hayat", kısacık hayatı boyunca büyük kazalar atlatan Louis Drax'in ölümüyle arkasında bıraktığı gizeme odaklanıyor.

Yönetmenliğini Alexandre Aja'nın üstlendiği gerilim türündeki filmin senaryosu Max Minghella'ya, müzikleri ise Patrick Watson'a ait.

"Vampir Cehennemi: İstila"

Dan Berk ile Robert Olsen'in yönetmenliğini yaptığı "Vampir Cehennemi: İstila"nın oyuncu kadrosunda; Connor Paolo, Steven Williams, Nick Damici, Bonnie Dennison ve Alan C. Peterson gibi isimler yer alıyor.

ABD yapımı korku ve aksiyon içerikli film, medeniyetin çöktüğü ve insanların tek gayesinin hayatta kalmak olduğu bir dünyada geçiyor.

"Çünkü Onu Çok Sevdim"

Erdoğan Koç'un senaryosunu kaleme alıp yönettiği "Çünkü Onu Çok Sevdim" adlı filmin başrollerinde Emre Kanat, Aysu Alev Aygün, Ümit Sağlam, Hüseyin Yaşar, Bilgehan Duman ve Nergis Gülsüm gibi isimler yer alıyor.

Dram türündeki filmin konusu şöyle:

"Emre, sosyal bir insan olsa de kendisiyle ilgili konularda ketum, içine kapanık bir gençtir. Tutkusu olan kara kalem çizimde kendini daha da geliştirmek için günün birinde İtalya'ya gidebilmenin hayallerini kurmaktadır. Arkadaşlarıyla gönüllü olarak katıldığı bir etkinlikte tanıştığı Sema, kendisinde var olduğunu uzun süredir fark etmediği duyguları uyandıracaktır."

"Salur Kazan: Zoraki Kahraman"

Burak Aksak'ın yazıp yönettiği "Salur Kazan: Zoraki Kahraman", klasikleşmiş Dede Korkut Hikayelerini mizahi yönden ele alıyor.

Komedi türündeki filmde, Mahir İpek, Devrim Yakut, Onur Atilla, Salih Kalyon, Erdal Tosun, Korhan Herduran, Öznur Serçeler ve Burak Çimen gibi isimler rol aldı.

"11"

Can Varol'un yönetmenliğini yaptığı yerli korku filmi "11", otoskopi rahatsızlığı bulunan genç bir kızın tedaviyi reddettikten sonra yaşadığı gerilimli olayları konu ediniyor.

Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Osman Cavcı, Suat İnal, Cansu Şahin, Ufuk Avcı ve Kristina Ivanova'nın rol aldığı filmin senaryosunu Ali Cumhur Demir kaleme aldı.

"Kedi"

Ceyda Torun'un yönetmenliğini üstlendiği belgesel film "Kedi", İstanbul sokaklarında hayatlarını idame ettiren kedileri odağına alıyor.

Türkiye ve ABD ortak yapımı filmin senaryosu Alp Korfalı ve Charlie Wuppermann ikilisine, müzikleri ise Kira Fontana'ya ait.

- "Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında"

Richard Rich'in yönettiği animasyon filmi "Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında", krallığı korumaya çalışan Prenses Alise ve arkadaşlarının maceralarını anlatıyor.

"Neşeli Dalgalar: Dalgamanya"

Henry Yu'nun yönetmenliğini üstlendiği ve ikinci kez vizyona girecek olan "Neşeli Dalgalar: Dalgamanya", sörfçü penguenlerin hikayelerini anlatmaya devam edecek.

