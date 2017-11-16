Bu hafta 10 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.

"Köpek Dişi" ve "The Lobster" gibi filmlerle tanınan Yorgos Lanthimos'un yönettiği "Kutsal Geyiğin Ölümü" izleyici ile buluşacak.

Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan, Alicia Silverstone ve Raffey Cassidy'in oynadığı film, eşi ve çocuklarıyla mutlu bir hayatı olan bir cerrahın, babasını kaybeden genç bir çocuğu hayatına sokmasıyla yaşanan olayları konu ediniyor.

Korku ve dram içerikli filmin senaryosunu yönetmen Yorgos Lanthimos ile Efthymis Filippou kaleme aldı.

"Gir Kanıma" ve "Köstebek" filmleriyle üne kavuşan İsveçli yönetmen Tomas Alfredson'un yönetmenliğini üstlendiği "Kardan Adam"; atkısı hayli tekinsiz görünen bir kardan adama sarılmış şekilde bulunan ve kayıp olduğu bildirilen bir kadını bulmaya çalışan bir dedektifin soruşturmasını anlatıyor.

Rebecca Ferguson, Michael Fassbender, Toby Jones, J.K. Simmons, Val Kilmer, Chloe Sevigny, Charlotte Gainsbourg ve James D'Arcy gibi isimlerin rol aldığı gerilim türündeki filmin senaryosu Hossein Amini, Peter Straughan ve Soren Sveistrup üçlüsüne ait.

Gal Gadot, Henry Cavill, Amber Heard, Ben Affleck, Amy Adams, Jason Momoa, J.K. Simmons ve Ezra Miller'ın oynadığı "Justice League: Adalet Birliği", aksiyon ve bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu film, dünya için yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla Batman'in yeni kötülüğe karşı koyacak bir süper kahraman ekibini bir araya getirmesini anlatıyor.

2017 Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olan Claire Denis'in yeni filmi "İçimdeki Güneş", gönül işlerinde şansı pek yaver gitmese de aşkı aramaya devam eden, ressam bir kadının hikayesini konu ediniyor.

Komedi, aşk ve dram karışımı filmde Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Josiane Balasko, Sandrine Dumas, Philippe Katerine, Alex Descas, Valeria Bruni Tedeschi ve Gerard Depardieu rol aldı.

Karsten Kiilerich ve Richard Claus'un yönettiği haftanın animasyon filmi "Küçük Vampir 3D", ailesini bir vampir avcısından korumak isteyen genç vampir "Rudolph" ile korkutucu şeylere ilgisi olan "Tony"nin hikayesini izleyenlerin beğenisine sunacak.

Güven Kıraç'ın başrolünde yer aldığı "Beginner", 60 yaşlarında taksi şoförlüğü yapan bir adamın İngilizce öğrenme sürecini konu ediniyor.

Burçak Açık Üzen'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmde Güven Kıraç'ın yanı sıra Birsen Dürülü, Ali Uyandıran ve Bülent Çolak rol aldı.

?"

Burak Aksak'ın yönettiği, Binnur Kaya, Demet Özdemir, Bora Cengiz ve Nergis Öztürk'ün oynadığı "Sen Kiminle Dans Ediyorsun?"; hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan bir kadının, gittiği dans okulundaki hocası arasında yaşanan komik olaylar etrafında dönüyor.

Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin, İlay Erkök, Arzu Oruç, Burak Satıbol ve Ayhan Taş'ın oynadığı; Sibel Tunç'un yönettiği "Seni Gidi Seni", gençliği seksenlerde Bayrampaşa semtinde geçmiş bir grup insanın günümüzdeki hikayelerini anlatıyor.

"Bizim Küçük Günahlarımız"

Mehmet Kütük'ün yazıp yönettiği; Oğuzhan Ulu, Bahar Dokur, Savaş Özkul, ve Sumru Topuz'un rol aldığı "Bizim Küçük Günahlarımız", rastlantılar sonucu hayatları kesişen bir grup insanın yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

Dersu Yavuz Altun'un yazıp yönettiği "Ayaz", cezaevinden çıktından sonra kimsesiz bir çocuğu yanına alan bir adamın hikayesini anlatıyor.

Muhabir: Melik Fırat Yücel



