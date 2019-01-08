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Bu iş onu öldürmezse, emeklilik öldürür!

Netflix orijinal filmi Polar 25 Aralık’ta tüm dünyada aynı anda yayında!

Bu iş onu öldürmezse, emeklilik öldürür!
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Polar Hakkında:

Dünyanın bir numaralı suikastçısı Duncan Vizla, namıdiğer Kara Kayser (Mads Mikkelsen) emekliliğe alışmaya çalışırken, onu şirkete karşı bir tehdit olarak gören eski patronu tarafından mimlenir. İstemeden de olsa mesleğe geri dönen Kara Kayser, onu susturmak için her şeyi yapmaya hazır, daha genç, daha hızlı ve acımasız katiller ordusuyla kıyasıya bir mücadeleye girişir.


Yönetmenliğini Jonas Åkerlund’ın üstlendiği Polar’ın senaryosu Jayson Rothwell’a ait. Prodüksiyonda ise Jeremy Bolt, Robert Kulzer ve Hartley Gorenstein imzası var. Polar oyuncu kadrosunda Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens, Katheryn Winnick, Matt Lucas, Ruby O. Fee, Fei Ren, Anthony Grant, Josh Cruddas, Robert Maillet, Julian Richings, Johnny Knoxville ve Richard Dreyfuss yer alıyor. Polar, Victor Santos’un Dark Horse basımı çizgi roman serisi “Polar: Came from the Cold”dan uyarlandı.


Netflix Hakkında

Netflix, 190'dan fazla ülkede 130 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği dünyanın lider internet eğlence hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler.

 
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