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Bu paylaşım üşüyenleri ısıtacak

- Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye, ihtiyaç sahipleri için odun ve kömür paylaşma stantları kurdu - Avanos Belediye Başkanı İnce: - "Vatandaşlarımıza yardımlaşmanın, ihtiyacı olanlara da evlerinde sobanın sıcaklığını hissettirmeyi amaçladık"

Bu paylaşım üşüyenleri ısıtacak

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde belediye, "Biraz odun, biraz kömür, en sıcak yardım budur" sloganıyla ilçenin çeşitli noktalarına yakacak paylaşma stantları kurdu.

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesini hedefleyen proje çerçevesinde hayırseverler, diledikleri miktarda odun veya kömürü kurulan stantlara bırakabilecek. İhtiyaç duyan vatandaşlar da diledikleri kadar kışlık yakacağı buradan alabilecek.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında ortaya koydukları çalışmanın, insanların yardımlaşarak paylaşım yapmasına imkan sağlayacağını söyledi.

İnce, "Kış mevsimi dolayısıyla ihtiyaç sahibi insanların sıkıntılarını gidermek için veren elin alan eli görmediği bir proje başlattık. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşatmak için odun ve kömür paylaşım stantları kurduk." dedi.

Projeye destek vermek isteyenleri stantlara odun ve kömür bırakmaya çağıran İnce, ihtiyacı olan vatandaşların buradan faydalanabileceğini aktardı.

"Vatandaşlarımıza yardımlaşmanın, ihtiyacı olanlara da evlerinde sobanın sıcaklığını hissettirmeyi amaçladık" diyen İnce, daha önce de askıda kıyafet, otobüs duraklarında kitap paylaşma gibi projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti.

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