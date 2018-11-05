Bu tartışmalar kaçmaz

Sinema- Psikiyatri Seminerleri’nin koordinatörü Prof. Dr. M. Emin Önder şunları söylüyor: “Zamanımızda kelimelerden ziyade görüntülerle düşünüyoruz. Anılarımızı kelimelerle anlatmanın yerine görüntülerle aktarıyoruz. Zaman geçtikçe kalem kâğıdın yerini görsel kayıt aletleri alıyor. Sinema ise psikiyatri, felsefe, edebiyat ve estetik boyutlarıyla görsel kaydın en üst noktasıdır. Psikiyatri en genel tanımıyla, insan ruh hallerini, kırılma noktalarını anlama, bireyin ruhsal dokusunun sağlıklı gelişimini sağlama bilimidir. İnsana ilişkin ve ilişkilendiği ne varsa psikiyatrinin uğraş alanıdır. Psikiyatrinin, hayatı anlamak, anlatmak ve şahit olmak iddiasındaki sinema sanatıyla yolları kesişir. İnsanı anlamaya çalışan, anlatan, bir anlamda insan hallerine şahitlik eden sinemanın psikiyatri ile zorunlu bir etkileşimi, karşılıklı yararlanması, doğası gereğidir. Sinema-psikiyatri ilişkisinin farkındalığı, sinema dilini anlama, derinleştirme, zenginleştirme ve yalınlaştırma bağlamında önemlidir. 'Sinemada İnsanlık Halleri' etkinliği, meselesi anlatmak olan sinema ile meselesi anlamak ve çözmek olan psikiyatri arasındaki ilişkiyi bir tartışma platformuna taşımayı amaçlamaktadır.”







Sinema - Psikiyatri Seminerleri

Psikesinema - Psikeart & Akbank Sanat

KASIM 2018 - HAZİRAN 2019

“Sinemada İnsanlık Halleri”

Koordinatör: Prof. Dr. M. Emin Önder





Seminer Programı:



14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA / NÖROBİLİM: AŞK VE YAPAY ZEKÂ

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Her / Yön: Spike Jonze / Dağıtımcı: Chantier Films

19.45 – 21.15 Tartışma: Prof. Dr. Bedirhan Üstün (Oturum Başkanı), Doç. Dr. Hakan Atalay, Taner Yılmaz



12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA / GÖÇ: UNUTURSAM YOK OLURUM

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Misafir / Yön: Andaç Haznedaroğlu /

Dağıtımcı: CGV Mars Dağıtım / Yapımcı: Andaç Haznedaroğlu

19.45 – 21.15 Tartışma: Hira Selma Kalkan (Oturum Başkanı), Bahar Köse Karaca,

Andaç Haznedaroğlu, Münir Alper Doğan



9 OCAK 2019 ÇARŞAMBA / YABANCILAŞMA:

ÖLDÜRMEYEN YABANCILAŞMA ÇÜRÜTÜR

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Babamın Kanatları / Yön: Kıvanç Sezer /

Dağıtımcı: M3 Film / Yapımcı: Soner Alper

19.45 – 21.15 Tartışma: Arzu Çevikalp (Oturum Başkanı), İshak Saygılı, Kıvanç Sezer, Kübra Kip



13 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA / RUHSAL TRAVMA: RUHA İNEN EN BÜYÜK DARBE

18.00 – 19.30 Film gösterimi: İftarlık Gazoz / Yön: Yüksel Aksu / Dağıtımcı: CGV Mars

Dağıtım / Yapımcı: Yüksel Aksu, Elif Dağdeviren, Muzaffer Yıldırım

19.45 – 21.15 Tartışma: Prof. Dr. Emin Önder (Oturum Başkanı), Dr. Agâh Aydın, Yüksel Aksu



13 MART 2019 ÇARŞAMBA / KAYIP, AZALTIR MI?

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Kelebekler / Yön: Tolga Karaçelik / Dağıtımcı: Chantier

Films / Yapımcı: Tolga Karaçelik, Kerem Bürsin, Metin Anter, Nedim Anter, Diloy Gülün

19.45 – 21.15 Tartışma: Selin Yılmaz (Oturum Başkanı), Prof. Dr. Doğan Şahin,

Prof. Dr. Tamer Aker, Tolga Karaçelik



10 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA / MERAK: KENTLERDEKİ YAŞAM MERAKI

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Paris’te Bir Gece / Yön: Woody Allen / Dağıtımcı: Chantier Films

19.45 – 21.15 Tartışma: Melis Zararsız (Oturum Başkanı), Dr. Serpil Vargel, Dr. Hakan Karaş



8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA / SIR: BİZ Mİ SIRRI, SIR MI BİZİ SAKLIYOR?

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Sofra Sırları / Yön: Ümit Ünal / Dağıtımcı: Chantier Films

19.45 – 21.15 Tartışma: Tan Tolga Demirci (Oturum Başkanı), Ümit Ünal, Demet Evgar,

Prof. Dr. Kültegin Ögel, Banu Bülbül



12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA / DEPRESYON: ACININ POSASI

18.00 – 19.30 Film gösterimi: Melankoli / Yön: Lars von Trier/ Dağıtımcı: M3 Film

19.45 – 21.15 Tartışma: Ayşe Devrim Başterzi (Oturum Başkanı),

Prof. Dr. Emine Zinnur Kılıç, Şule Öncü



Etkinlik ücreti: 20 TL.







