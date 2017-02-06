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Bulduğu heykel parçasını müzeye teslim etti

- İzmir'in Çeşme ilçesinde heykel parçası bulan vatandaş, tarihi eser olabileceği gerekçesiyle müze yetkililerine teslim etti

Bulduğu heykel parçasını müzeye teslim etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde heykel parçası bulan vatandaş, tarihi eser olabileceği gerekçesiyle müze yetkililerine verdi.

Çeşme ilçesinde Yeşim Yüksel arabası ile seyahat ederken yerde gördüğü heykel parçalarını tarihi eser olabileceği düşüncesiyle alıp müzeye teslim etti.

Yüksel, babasının heykeltıraş olması nedeniyle heykellere meraklı olduğunu, heykel parçasını ilk bulduğunda heyecanlandığını ve parçanın tarihi eser olabileceğini düşündüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Yaptığım araştırmada heykelin Helenistik döneme ait olabileceğini düşündüm. Helenistik dönemi araştırınca o dönemin heykelleri ile eşleştiğini gördüm. Aydın Çine'de bulunmuş bir mezar başı ile benzeşti. Şimdi müze yetkililerinden gelecek cevabı bekliyoruz.”

Heykel parçalarını teslim alan Çeşme Müzesi yetkilileri ise ilk izlenim olarak heykelin sahte olabileceğini belirterek, sonucun iki üç gün içinde netliğe kavuşacağını ifade etti.

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