Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasından periyodik konser

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), periyodik konserde solist İspanyol virtüöz Vicente Llimera Dus'u konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, Şef Emin Güven Yaşlıçam yönetti.

Gecede, Richard Strauss'un "Obua Konçertosu" ve V. Kalinnikov'un "Senfoni No:1" gibi eserleri de orkestranın en etkili sesli enstrümanlarından obua eşliğinde Llimera Dus tarafından yorumlandı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, Alman besteci Richard Strauss'un son eseri "Obua Konçertosu", BBDSO eşliğinde seslendirildi.































