Bursa'da 5 asırlık külliye ayağa kaldırılıyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Sinan Paşa Külliyesinin ilk günkü haline kavuşturulması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Sinan Paşa Külliyesi4ni yeniden ayağa kaldırmak amacıyla restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Osmanlı Sadrazamı, Yemen Fatihi Sinan Paşa tarafından yaptırılan ve sadece cami, medrese birimleri, imaret, külliyenin ana girişi ve camiye girişi sağlayan kapının ayakta olduğu yaklaşık 5 asırlık külliye, restorasyonla ilk günkü ihtişamına kavuşturulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile restorasyon çalışmalarını inceledi. Bursa'da hayata geçirdikleri yatırımlarla kentin UNESCO Dünya Mirası Listesine alındığını, tarihi miras yatırımlarında da rotayı ilçelere çevirdiklerini ifade eden Altepe, bu dönemin tüm medeniyetlerin izlerinin ortaya çıkarıldığı bir dönem olarak tarihe geçeceğini vurguladı.

Yenişehir ilçesinin de özellikle bir tarih başkenti olduğunu aktaran Altepe, şunları kaydetti:

"İlçenin tam kalbindeki yaklaşık 500 yıllık Sinan Paşa Külliyesi de önemli bir ecdat emaneti. Cami, medrese, imaretleriyle güzel bir eser. Medrese kısımları, aşevi kısımları komple restore ediliyor, bu bölümler büyük tahribatlar görmüş. Depremlerde birçok duvarda çatlaklar oluşmuş. Büyükşehir eliyle restore ediyoruz. Artık son kalan kısımlar yapılıyor, yok olan revaklar da birer birer tamamlanıyor. Medrese ve imaret kısımları bitiriliyor. Yılbaşından sonra, baharın ilk aylarında sosyal ve kültürel tesis olarak hizmet açmayı planlıyoruz. Yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak eser, bölgenin önemli bir eksikliğini giderecek."

Çelik de Yenişehir'in Osmanlı'nın ilk başkenti olduğunu ve ilk hutbenin ilçelerinde okunduğunu hatırlattı.

Sinan Paşa Külliyesi'nin de ilçedeki önemli ecdat emanetlerinden olduğunu vurgulayan Çelik, "Tarihi külliyenin tekrar gün yüzüne çıkarılması, hayat bulması ilçemiz adına çok önemli. Çalışmalar bittiğinde tarihi atmosferi yeniden yakalayacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.