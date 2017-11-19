BURSA (AA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından "Uluslararası Aşıklar ve Şairler Buluşması" düzenlendi.
Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Gecede Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Doğu Türkistan'dan yaklaşık 23 yerli ve yabancı saz ustası ile ozan seslendirdikleri anonim eserlerle sanatseverlerin beğenisini kazandı.
Etkinlikte birçok ünlü ozanın karşılıklı atışmaları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Aşık ve şairler müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.