Bursa'da yılbaşı konserine yoğun ilgi

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasının (BBDSO) yılbaşı konseri, yoğun ilgi sebebiyle yarın ve 29 Aralık Cuma günü iki gün üst üste olacak.

BBDSO, geleneksel yılbaşı konserleriyle Bursalı müzikseverler ile buluşacak.

Yoğun ilgi sebebiyle bu yıl yarın ve 29 Aralık Cuma günü düzenlenecek konserde, Bursalılar ile geçen yıl da buluşan Melodi Kayış, Tuncay Kayış ve Golden Trombone Orkestrası sahne alacak.

Bob Theiel ve George David Weiss tarafından yazılan ve efsanevi sanatçı Louis Armstrong'un sesiyle ölümsüzleştirdiği "What a Wonderful World" gibi popüler müzik eserlerinin sahneye taşınacağı konseri, şef Murat Göktaş yönetecek.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki (AKKM) konserler saat 20.00'de başlayacak.