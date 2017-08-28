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Bursalı bıçak üreticilerinde bayram hareketliliği

- Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Adliğ: - "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla işlerimiz yoğun. Türkiye'nin her yerine Bursa'dan bıçak gidiyor" - "Bu yıl dünyanın birçok ülkesine 2 milyondan fazla bıçak gönderdik"

Bursalı bıçak üreticilerinde bayram hareketliliği

BURSA (AA) - Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ, Kurban Bayramı öncesinde bıçakçıların yoğun mesai yaptığını belirterek, "Türkiye'nin her yerine Bursa'dan bıçak gidiyor." dedi.

Adliğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır, babasından öğrendiği bıçakçılık mesleğiyle uğraştığını söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla işlerinin yoğun olduğunu anlatan Adliğ, "Türkiye'nin her yerine Bursa'dan bıçak gidiyor." diye konuştu.

Bu yıl birçok ülkeye 2 milyondan fazla bıçak gönderdiklerini belirten Adliğ, "Fransa ve İngiltere gibi AB ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye bıçak satıyoruz. Ayrıca İstanbul üzerinden de yurt dışına ürün gönderiyoruz." dedi.

Adliğ, en çok kadınların kullandığı mutfak bıçaklarının satıldığını, fiyatların 30 ile 200 lira arasında değiştiğini kaydetti.

- "Günde 500 bıçağın bilemesini yapıyorum"

Bıçakçı İhsan Balkan da 15 yıldır bu sektörde olduğunu, imalatın dışında bileme ve bıçak tamiri yaptıklarını ifade etti.

Satışlardaki hareketliliğin Kurban Bayramı'na 2 ay kala başladığını anlatan Balkan, "Bayrama yakın yoğunluk artıyor. Günde bazen 500 bıçak bilemesini yapıyorum. Bayrama birkaç gün kala bu sayıyı da geçeriz. Bıçakları bilerken yakmamaya özen gösteriyoruz. Parlatıyoruz, güzelce incelmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Balkan, bıçakları 3, satır ve baltaları ise 5 liraya bilediklerini belirtti.

Bursa bıçakları satan Rahman Cihan ise günde ortalama 100 bıçak sattıklarını, bayrama kadar bu sayının daha da artacağını kaydetti.

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