Büyük bir kalabalıkla açılan sergi, Nemrut dağı Dev karıncaları ve Mezopotamya Senfonisi gibi çalışmaları ile tanınan Sanatçı Mehmet Özen’le sanata nasıl başladığını ve yıllarca nasıl tutku ile bağlı kalabildiğini anlattı.

Röp: Burcu AKKAYA TELCİ



Dev karıncaları ve Mezopotamya Senfonisi gibi ses getiren çalışmaları ile tanınan Sanatçı Mehmet Özen’le sanata nasıl başladığını ve yıllarca nasıl tutku ile bağlı kalabildiğini konuştuk. Geleceğin hayallerle inşaa edileceğine inanıyor ve “Hayallarinizin peşini asla bırakmayın” diyor.



Maltepe Üniversitesi’nden öğretim üyesi meslektaşım Doç. Dr. Mehmet Özen’in güzel sanatlar fakültesi galerisinde büyük bir kalabalıkla açılan yeni sergisi, Nemrut dağı üzerine... Müzisyen Hakan Özlücan’ın bestelediği “Kehanet Senfonisi Uvertür XIX” adlı çarpıcı müzik ve video gösterimi eşliğinde açılan “Antiochos’un Kehaneti” adlı sergiyi 21 Ocak 2019 tarihine kadar gezebilirsiniz.



Sanata ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Pek çok insan sanatı bir iş olarak seçemezken sanat alanında kalabilmeyi nasıl başardınız?

Kocaman bir bahçe içinde başladım hayata… En iyi arkadaşlarım ağaçlar ve hayvanlardı. Bunları deneyimlemek, hayata dokunmak onlarla erken yaşlarda dostluk kurmamı sağladı. Bugün o yaştaki bir çok çocuğun kedisi, köpeği varken benim Berivan isminde bir tavuğum vardı. Tüm yaramazlıkları beraber yapardık. İnsan gibiydi; her dediğimi anlıyordu ya da çocuk olarak bana öyle geliyordu belki de… Bugün bazı çalışmalarda onun ismini kullanıyorum. Evin hamarat kızı anlamına gelir. İsmini babam takmıştı. Berivan’ın eşeleyerek çizdiği çamurları alırdım: Yumuşak çamurları öyle keşfettim ve çevremdeki şeylere benzetmeye başladım.

Bahçede olmam; duygularımın, gözümün, kulağımın, reseptörlerimin küçük yaşlarda açılmasını sağlamıştır. Ağaçların renkleri, mevsimsel geçişleri izlememi sağladı. Hayal bizim geleceği inşaa ettiğimiz önemli bir araç.



Bahçe dediniz… Çocukluğunuz nerede geçti?

İstanbul… O zamanlar bu kadar beton yığını yoktu. Öyle bir zamanda, büyük kentin küçük bir bahçesinde kocaman bir dünyam vardı. O dünya benim için gerçek hayat gibiydi. Gördüğüm şeylerin küçük modellerini yapıyordum. Hikayelerimi onun üzerinden kuruyordum. Mesela, trafikte gördüğüm bir kaza olayını çamurdan yaptığım küçük modellerle yeniden canlandırıyordum.

Yaptığım kaza sahneleri diğer çocukların ilgisini çekiyordu. Sonra onlar benim çamurdan arabalarımı aldılar kendi metal arabalarını bana verdiler.



Sanatı meslek olarak seçerken pek çok sanatçının anılarında anlattığı gibi siz de ailenizden “Hobi olarak yap tabii evladım” gibi bir yaklaşım mı gördünüz yoksa sizi desteklediler mi? Başka bir meslek istediniz mi?

Ailemden olumsuz bir tepki görmedim. Hep o araladığım dünyadan baktım hayata ve oradan bakmaktan hiç vaz geçmedim. Etrafta kurumuş hayatlar görüyorum. Mutsuz, paraya ve hırsa dayalı hayatlar… Bahçede yarattığım, mutlu, huzurlu dünyamı hiç terk etmek istemedim sadece pilot olmaya özeniyordum. “Kuş olmak, gökyüzünde süzülmek nasıl bir şey?” diye düşünürdüm. İnsan ulaşamadığı şeylere ilgi duyar. Ulaşamadığım tek şey oydu ve ona ilgi duyardım. Pilot olmadım ama hayallerim sayesinde uçamadığım bir yer kalmadı.

Hiçbir şey yapamıyorsa insan, hayali ile çok şey yapabilir. Bu insanı hayalperest ya da pesimist yapmaz. Hayaline tutulan geleceğe tutunur. Bunu yaşamış bir insan olarak herkese tavsiye ediyorum.



“Doğadaki en küçük canlılardan olan karıncayı fark ettiğimizde, doğada görüp fark edemeyeceğimiz canlı olamaz.” demişsiniz dev karıncalar projesi için. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yapılan bu projenin ortaya çıkışından ve sonuçlarından biraz bahseder misiniz?

Dev karıncalar İstanbul ve Türkiye’nin birkaç yerine ulaşmış ender çalışmalarımdan birisi. Karıncalar hikayelerde de konu edilen ve küçük çocukların zararsız diye tanıdığı bazen de hoyratça alıp da üzerine basıp ezdiği, ölümü deneyimlediği bir canlı. Cüsselerinden büyük yiyecekleri taşıdığını görünce insan onlardan çok şey öğreniyor. “Doğanın en küçük canlısı devleşirse insan algısını nasıl değiştirebilir?” gibi bir fikir ile başladım projeye. Bazıları için sevimlilik bazıları içinse “Ya ben mi küçüldüm, bunlar mı büyüdü?” gibi bir illüzyonu yaşatıyor insanlara. Sırtlarında konuşma balonları vardı. Mizahi bir proje idi. Betonlar arasında nasıl sıkışıp korktuklarını hissettirerek; insanın acımasız yanlarını anlatmaya çalıştılar.



Yaz kış hala üniversite bahçesinde sergilediğiniz ve hava koşullarına dayanıklılığı ile de oldukça dikkat çeken bu karıncaları hangi malzemeden yaptınız?

Polyester malzemeden yaptık. Doğaya yabancı bir malzeme… “Kimyasal yeme benim gibi olma!” gibi sözler de söylüyordu. Devleşip normal cüssenin üstüne çıkmak bir mesajdı insanlara…



Sanatla ilgilenmeyenler sizce neler kaybediyor?

Sanatla ilgilenmeyen aşktan, eşten, dostluktan ve arkadaşlıktan kaybeder. Sevgiden kaybeder. Sanat yapmak bir tür empati yapmaktır. Sanatçı yaptığı işlerde kitlelerle empati kurar. İki müzik tınısı ile eğlendirip dans ettirebiliyor ya da hüngür hüngür ağlatabiliyorsanız siz seslendiğiniz kitleyi anlamışsınız demektir. Sanatçı; toplumun zaafını, umudunu ve mizahını sırtında taşır. Kitlelerin birbirlerine gülmesini, ağlamasını sağlar. Bir tür elçidir. Bundan nasibini alamayanlar yalnızlaşır.



Soyadınız Özen, sizce yaşamda özen gösterilmesi gereken şeyler neler?

Bir kere samimi olmak… Kendin olmak kendini keşfetmekle ilgili bir şey bu. Senelerce insan kendisi ile mücadele ediyor. Kendisi ile uğraşıyor. Samimi olduğun zaman bu savaş çok uzun sürmüyor. Ne istediğimizi biliyor olmamız lazım. Sizi neyin mutsuz ettiğini bilmeniz ve bunun için mücadele vermeniz gerekiyor.



Müzik ve resim konsepti ile ilgili sanatsal çalışmalar üretiyorsunuz. Müziğin resmini yaparak duyduklarımız üzerine yeni düşünmeler sağladınız. Müziğin resmini yapma fikri nasıl oluştu?

Hayatım boyunca disiplinlerarası işler yaptım. Birkaç şeyi yanyana getirerek bir şeye değiştirme eğilimim hep vardı. Bazen resim taşıyıcı olmayabiliyor o zaman heykel yapıyorum. Müziğin başı ve sonu olan bir özelliği var. İnsanı bir yerden alıp başka bir yere götürebiliyor. Özellikle de hayaller ile ilgili… Benzer hayallemeyi resimde yapıyorum. Müziği dinleyen kişi o dinlediği müziğin resmine baktığında geliştirdiğim kavram zenginleştirilmiş algı… 4-5 senedir bu konularda çalışıyorum… Resmin durağanlığı ile müziğin hareketliliği insanı bir düzlemde birleştirebilir.



Bu da öyle bir sergi oldu… Eklemek istedikleriniz var mı?

Antiochos Projesi yakında Japonya ve Katar’a gidecek.

