Büyük Taarruz Atlı Birlikleri Uşak'ta

UŞAK (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı uhdesinde düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında, İstiklal Savaşı'nda süvarilerin Afyonkarahisar'dan İzmir'e ilerleyişini canlandıran "Büyük Taarruz Atlı Birlikleri" Uşak'a ulaştı.

Büyük Taarruz Atlı Birlikleri'ni karşılamak amacıyla Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında tören düzenlendi.

Törende, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan cirit takımlarının temsilcileriyle ata bindi, Türk bayrakları ile süvarilere eşlik etti.

Cahan, karşılamanın ardından yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda Uşak'ın önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Büyük Taarruz Atlı Birlikleri projesinin de zaferleri hatırlattığını kaydeden Cahan, "Geçmişimizi unutmamamız gerek, Afyonkarahisar'dan yola çıkan süvarileri kentimizde ağırlamak bizim için bir onur. Uşak aşıklar şehri, kahramanlar şehri. Ben de kendilerini at üstünde karşılamak istedim. Bugün kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü." dedi.

Süvari birliğinin yöneticilerinden Ümit Yeter ise 6 gündür zorlu ama gurur verici bir yolda olduklarını, 9 Eylül'de İzmir'e ulaşacaklarını söyledi.

Törenin ardından atlılar kent merkezine giriş yaptı.



