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Büyükçekmece Belediyesi resim yarışmasına başvurular başladı

- Yarışmanın son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi

Büyükçekmece Belediyesi resim yarışmasına başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen resim yarışmasına başvurular başladı.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yarışmanın amacı, resim sanatını genele yaymak ve bu konuda yeni yetenekleri ortaya çıkarmak.

Bu yıl "Dünyada Sevgi ve Barış" temasıyla gerçekleşecek resim yarışmasında, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye ise 5 bin lira takdim edilecek.

Yarışmada üç mansiyon eserine ise 3 bin lira ödül verilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlenen yarışmada dereceye giren resimler, 19 Eylül'de düzenlenecek törenle açıklanacak.

Yarışmada sergilenmeye değer görülen ve ödül alan eserler, 8 Ekim'de Büyükçekmece Kervansaray'da izlenime sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece BelediyesiResim Yarışması
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