ÇAĞAN IRMAK FİLMİ “BİZİ HATIRLA” TOPLUM GÖNÜLLÜLERI VAKFI YARARINA İLK GÖSTERİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Türkiye’nin 81 ilinde, 135 öğrenci topluluğuyla sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiren ve her yıl üniversitelerde gençlik toplulukları/kulüpleri/grupları şeklinde bir araya gelen Toplum Gönüllüsü gençler; hayvanlardan insan haklarına, ekolojiden toplumsal cinsiyet eşitliğine, çocuklardan eğitime ve gençlik haklarına dek birçok toplumsal ihtiyaca dokunan 2.000'i aşkın sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor.



Çağan Irmak’ın yanı sıra filmin oyuncularından Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk’in katılımıyla gerçekleşen gösterimden elde edilen gelir, Toplum Gönüllüsü gençlerin sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak.



‘‘BABAM VE OĞLUM’’UN YÖNETMENİ

ÇAĞAN IRMAK’TAN

DUYGU YÜKLÜ FİLM

‘‘BİZİ HATIRLA’’ 23 KASIM’DA VİZYONDA...



Aile, şehir, kuşak çatışmalarını hem komik hem de dramatik bir dille anlatan Çağan Irmak’tan tanıtık bir hikaye ‘‘Bizi Hatırla’’ seyircisiyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak’ın merakla beklenen yeni sinema filmi ‘‘Bizi Hatırla’’ güçlü oyuncu performansları ve dokunaklı hikayesiyle sinema severlerle buluşuyor.



Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği, bir Çağan Irmak filmi olan ‘‘Bizi Hatırla’’nın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor... Araya giren uzaklıkla birlikte bir baba oğulun zamanla birbirine yabancılaşmasını konu alan bir Çağan Irmak Filmi ‘‘Bizi Hatırla’’ 23 Kasım’da vizyonda...



Bizi Hatırla filmi konusu:

Kaan (Tolga Tekin) binbir emek ve zorlukla çalışma hayatında yükselmiş, başarılı bir iş kariyerine sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref’i (Altan Erkekli) ise biraz ihmal etmiştir. Ancak günün birinde babasının geçirdiği rahatsızlık, onu babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul’a, evine getirmeyi tercih eder. Son derece iyi niyetli ve iyi kalpli bir insan olan Eşref bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçinde bulundukları güç durumla beraber birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını göreceklerdir. Bu durum Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir vicdan muhasebesini gerektirecektir.



TOG Hakkında:

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), kurulduğu Aralık 2002’den bu yana, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlıyor. Toplum Gönüllüsü gençler, Türkiye’nin 81 ilinde üniversitelerde 135 adet öğrenci kulübü, topluluğu veya grubu olarak bir araya gelerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor. Gençler tüm projeleri, vakfın ilkeleri olan farklılıklara saygı, şeffaflık ve hesap verebilirlik, yerel katılım, ekip çalışması, yaşam boyu öğrenme ve sosyal girişimcilik ilkeleri çerçevesinde hayata geçiriyor. Vakıf tüm çalışmalarıyla çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimcive duyarlı bir gençliğin oluşumuna katkıda bulunmayı hedefliyor. 2017 yılında, Türkiye’nin dört bir yanından 74.613 gencin katılımıyla 1.839 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, projeler için yerel kaynağı da harekete geçirerek projelere yerel halkın katılımını da sağladılar. Geçtiğimiz yıl 872 akran eğitimi alan ve bu eğitimlerle güçlenen gençler 825.920 kişiye çok çeşitli alanlarda temas etti. www.tog.org.tr