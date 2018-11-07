ÇAĞAN IRMAK’TAN ‘‘BİZİ HATIRLA’’ SİNEMA FİLMİNİN MÜZİKLERİNİ ÇİĞDEM ERKEN HAZIRLADI.

Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak’ın merakla beklenen yeni sinema filmi ‘‘Bizi Hatırla’’nın müzikleri Çiğdem Erken imzası taşıyor. 23 Kasım’da vizyona giren filmin soundrack albümü de yine aynı gün müzikseverlerle buluşuyor.



Geçtiğimiz yıllarda tiyatroda yaptığı çalışmalarla başta Afife Ödülleri olmak üzere bir çok ödül kazanan Çiğdem Erken, "Kız Kafası", "İstanbul Kızı" ve "Manita" adlı albümlerinde yayınladığı şarkılar ile alternatif müzik dünyasında da dikkat çekiyor. Daha önce Benim Adım Feridun sinema filmi ve Gülizar televizyon dizisinde Çağan Irmak ile birlikte çalışan Çiğdem Erken 20 yi aşkın müzisyenle beraber usta yönetmenin son filmi Bizi Hatırla'nın müziklerini hazırladı. Filmin 15 parçadan oluşan soundtrack albümü vizyon tarihi ile eş zamanlı olarak müzik ve sinemaseverlerin karşısında olacak.



Araya giren uzaklıkla birlikte bir baba oğulun zamanla birbirine yabancılaşmasını konu alan bir Çağan Irmak Filmi ‘‘Bizi Hatırla’’,güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla sinema severlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği, bir Çağan Irmak filmi olan ‘‘Bizi Hatırla’’nın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor...



Bizi Hatırla filmi konusu:

Kaan (Tolga Tekin) binbir emek ve zorlukla çalışma hayatında yükselmiş, başarılı bir iş kariyerine sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref’i (Altan Erkekli) ise biraz ihmal etmiştir. Ancak günün birinde babasının geçirdiği rahatsızlık, onu babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul’a, evine getirmeyi tercih eder. Son derece iyi niyetli ve iyi kalpli bir insan olan Eşref bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçinde bulundukları güç durumla beraber birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını göreceklerdir. Bu durum Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir vicdan muhasebesini gerektirecektir.



FİLMİN KÜNYESİ :

YAPIMCI: AVŞAR FİLM

YÖNETMEN: ÇAĞAN IRMAK

OYUNCULAR: ALTAN ERKEKLİ, TOLGA TEKİN, ÖZGE ÖZBERK, BİNNUR KAYA, SUMRU YAVRUCUK

SENARYO: ÇAĞAN IRMAK

TÜR: DRAM

VİZYONA GİRİŞ TARİHİ : 23 KASIM 2018