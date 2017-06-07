Cahit Zarifoğlu'nun adı ilkokula verildi

İSTANBUL (AA) - Şair Cahit Zarifoğlu'nun adı Üsküdar'da bulunan Küplüce İlkokuluna verildi.

Okulda düzenlenen törende konuşan Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Cahit Zarifoğlu'nun, gönlüne bütün İslam alemini sığdırmaya çalıştığını söyledi.

Güler, geçmişte çok sıkıntılı günler yaşandığına işaret ederek, "Zorlu geçen kışlardan sonra güzel çiçekler açar. Onlardan biri de Cahit Zarifoğlu. Eserleriyle, hayatıyla ve gönlüyle inşallah bizlere rehber olur. Çocuklarımız onu anmaktan ziyade anlamaya çalışırlar. Bugünler rahat günler ama bu rahatlık, içimizden yeni 'Yedi Güzel Adam'lar çıkarmamıza engel olmaması lazım." diye konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Zarifoğlu'nun çok önemli bir değer olduğunu ve çok genç yaşta vefat ettiğini kaydetti.

Toplumun, Zarifoğlu gibi değerlerin aydınlattığı yoldan ilerlemesi gerektiğini aktaran Türkmen, şunları dile getirdi:

"Toplum olarak eğer bir medeniyet inşa edecekseniz, Cahit Zarifoğlu gibi şairleriniz, düşünürleriniz, yazarlarınız, edebiyatçılarınız olmak zorundadır. Hayatı çok sade çok yalın yaşayıp, çok dolu bir anlayış geride bıraktılar. Yerli ve milli değerlerimiz böyle isimlerdir ve böyle isimlerin açtığı yollardır ama ben hala Zarifoğlu ve onun gibi değerlerimizin doğru düzgün anlaşıldığına inanmıyorum."

- "Biz bizden önce vefat etmişlerle de beraber yaşarız"

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da şairin adının Türkiye'nin her bölgesinde okullara verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Cahit Zarifoğlu adının bu okula verilmesi, kabrine çok yakın olması sebebiyle hepsinden daha büyük bir anlam taşıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin ise Cahit Zarifoğlu ile 1976 yılında tanıştıklarını anlatarak, "Yahya Kemal'e 'İmparatorluk dağılmış, zaten kaç milyonsunuz ki?' diye sormuşlar. Kemal '80 milyon' demiş ki o zaman 80 milyon değiliz ama Yahya Kemal'in de dediği gibi, biz bizden önce vefat etmişlerle de beraber yaşarız." dedi.

- Zarifoğlu ailesine plaket ve çiçek takdimi

Şirin, Zarifoğlu'nun ardında çok güzel hatıralar bıraktığı yorumunu yaparak, şöyle konuştu:

"Bugünlerde herkes çok kolay 'Yedi Güzel Adam'dan söz ediyor. Bugünler kolay günler ama bizden önceki kuşak, bizim kuşak çok ağır yükler taşıdı. İşte Zarifoğlu da o yükü taşıyanlardan biriydi. Dolayısıyla bugünlerin de güzelliğini, iyiliğini, memleket ödevini ve nöbet anlayışını terketmememiz gerekir. Hakkında kitaplarından daha çok yazılar yazıldı. Onun haritasında sadece Türkiye yoktu, Afganistan, Filistin, Doğu Türkistan vardı. Hepimiz şahitleriyiz. Bugün yine şairlerin sesine ihtiyaç var. Bugün yine şairlerin dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum ve şairlerin sözünün de yere düşmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çocuk kitapları yazarı olarak özellikle çocuk edebiyatının küçümsendiği bir dönemde Cahit Zarifoğlu'nun çocuk kitabı yazmaya yönelmiş ve 7 kitap yazmış olması çok değerlidir."

Etkinlikte, şairin hayatından kesitlerin yer aldığı kısa bir film gösterimi yapılırken, öğrenciler de Zarifoğlu'nun şiirlerini okudu.

Törene, şairin eşi Berat, çocukları Ayşe Hicret ve Ahmet Zarifoğlu'yla gelini Elif Zarifoğlu'nun yanı sıra yazar Asım Gültekin, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.

Etkinliğin sonunda, Mustafa Güler ve Hilmi Türkmen tarafından Zarifoğlu ailesine plaket ve çiçek takdimi yapıldı.