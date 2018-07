Can Kazaz, EMI - Universal Müzik Türkiye Ailesine Katıldı!

Bağımsız olarak çıkardığı üç albüm, iki EP, iki de tekliyi Türkiye'nin en önemli mekanları ve festivallerinde icra ettikten sonra Can Kazaz, kendi jenerasyonunun en dikkat çeken şarkıcı/şarkı yazarlarından biri olduğunu ispatladı. Kırsaldan kente, aydınlıktan karanlığa, derinlikli duyguları çok çeşitli armosferlerde samimiyetle aktardı. Çoğunlukla akustik enstrümanların eşlik ettiği yumuşak sesi ve kendine has düzenleme teknikleriyle ön plana çıkan Can Kazaz, kendi müziğini 'alternatif pop' olarak tanımlasa da; müziğinde halk müziği, Türk Sanat Müziği, funk, rock ve hatta avant-garde müzik türlerinden izlere rastlamak mümkün.



Jenerasyonunun en dikkat çekici isimlerinden biri olan sanatçı, kariyerine EMI-Universal Müzik Türkiye ailesiyle devam ediyor.



Çalışmalarına son hızla devam eden Can Kazaz’ın yepyeni albümü ile ilgili detaylar çok yakında!