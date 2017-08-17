Çanakkale'de

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesi ve Görsel Tanıtım Derneği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali "Troy Air Fest" başladı.

Umurbey'deki sahil bölgesinde hazırlanan 75 dönümlük alanda, 20 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlikler, çocukların uçuşlarıyla başladı.

Sabah saatlerinden itibaren Umurbey'e gelen çok sayıda çocuk, kendileri için oluşturulan bölgede uçuş hakkında bilgi alıp "Cessna 172", "Cessna 206", "Gyro" ve "Ultralight" tipi uçaklarla gökyüzüne yükseldi.

Çanakkale Görsel Tanıtım Derneği Başkanı ve festival düzenleme komitesi üyesi Timur Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte bu formatta ilk kez gerçekleştirilen etkinliğin startını verdiklerini söyledi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle uçuşların biraz gecikmeli başladığını ancak her şeyin sorunsuz ilerlediğini ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Herkesi bu güzel etkinliğe katılmaya bekliyoruz. 4 gün boyunca burada çok güzel ve kentte ilk kez yapılacak olan eğlenceler ve etkinlikler olacak. Katılımcılar uçuşları, F-16 ve süper enduro gösterilerini izleme fırsatı bulacaklar. Kıraç, Teoman, Beyza Durmaz ve Romanyalı sanatçı Inna, DJ Vanessa Moreno gibi ünlü isimler konser verecek." dedi.

- "Çocuklarımız uçmaya başladılar"

Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş ise etkinliğin içeriğiyle alanında Türkiye'nin önemli festivallerinden olacağını belirterek Çanakkalelileri festivale davet etti.

Festivalin yapıldığı alanın 7 ay önce bataklık olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Çok yoğun çalışmalarla burası yaklaşık 3 bin 500 kamyon malzeme ile dolduruldu. Plajla birlikte bu alan artık etkinliklerin yapıldığı bir alan haline getirildi ve Umurbey kordonuna kavuştu. Halk plajı şeklinde hazırladık. 750 metrelik uçakların uçuş pisti hazırlandı. 4-5 tane uçağımız indi. Çocuklarımız yavaş yavaş uçmaya başladılar. İlk turlarını yaptılar. Festivalimiz akşam konser ve çeşitli etkinlikler ile devam edecek. Dolu dolu Çanakkale'nin en kapsamlı bir festivali olacak inşallah. Ayrıca Umurbey'e bu kadar bir geniş alanı kazandırmanın gururunu yaşıyorum."

İlk kez uçağa binen çocuklar da çok heyecanlandıklarını ve uçmanın çok güzel bir duygu olduğunu kaydetti.