"Canan, Kaf Dağı'nın Ardında" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Arter Sanat Galerisi'nin ev sahipliği yaptığı "Canan, Kaf Dağı'nın Ardında" isimli sergi, sanatseverlere kapılarını açtı.

Arap ve Fars kozmolojisinin efsanevi Kaf Dağı'ndan ilham alınarak hazırlanan sergide, heykel, fotoğraf, baskı, nakış, video, yerleştirme ve minyatür gibi çeşitli dallarda üretilmiş eserlere yer verildi.

Sanatçının, "Cennet", "Araf" ve "Cehennem" kavramlarıyla okumayı öneren "Kaf Dağı'nın Ardında" adlı sergisi, ışık-gölge, iyi-kötü, içsel-dışsal, gerçeklik-hayal, aydınlık-karanlık gibi karşıt kavramlara dayanıyor. İnsan ruhunun bastırılmış yönlerine dayanan figürler ele alınarak hazırlanan sergi, sanatçının yeni üretimleriyle beraber, farklı içeriklerle hazırlanan 3 ayrı bölümde içsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Serginin dikkati çeken bölümleri arasında yer alan çok boyutlu, çok bedenli, mistik, sembolik, şaşırtıcı evren sunmayı hedefleyen sanatçının, kendi bedenini kullandığı yapıtları yer alıyor.

- "Cehennemi, korkularımızla oluşturuyoruz"

Serginin küratörlüğünü üstlenen Nazlı Gürlek, serginin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatçının sergi için ürettiği yeni yapıtlarla, daha önce hiç sergilenmemiş erken dönem eserlerinin bir araya getirildiğini söyledi.

Gürlek, sanatçının çalışmalarını cennet, cehennem ve Araf konularının, insanların zihninde yer aldığının aksine bir çalışma hazırladığını belirterek, "Cennet bölümünün daha dünyevi bir planda, cehennemin ise daha daha üst boyutta yani zihnimizin derinliklerinde yarattıklarımızla kurduğumuz bir cehennem olduğunu göreceksiniz." açıklamasında bulundu.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nde eğitimini tamamlayan sanatçı Canan ise serginin adını taşıyan "Kaf Dağı"nın ulaşılamayan bir dağ olarak bilindiğini, okyanusun karanlığıyla çevrelenen "dağların anası, anaların anası" olarak tanımlandığını belirterek, "Aslında bizden çok uzakta görülen bir dağ tanımlaması yapılıyor. Mesnevi'ye göre ise 'İnsan-ı Kamil' (olgun insan) olma yani kendine ulaşmayı da temsil ediyor." şeklinde konuştu.

Canan, sergiyi hazırlarken vermek istediği mesajları şöyle anlattı:

"Kaf Dağı'nın ulaşılmaz bir dağ değil, kendimizi bulma yolculuğunda bize eşlik eden hayvanlar, cinler, melekler bizim kafamızda yarattığımız kavramlar olarak geçiyor. Cin, diye tanımladığımız şey içimizde yaşadığımız korkular, melekler ise kurtarıcılarımız ama kendimize yeterince güvenirsek o zaman meleklere, kurtarıcıya veya bir kahramana hiç bir zaman ihtiyaç duymayacağız. Bunlardan yola çıkarak 3 katı farklı şekilde kurguladım. En üst katı 'cehennem' bölümüne ayırdım, cehennemin kat olarak var olduğunu ama aslında cehennemin olmadığını göreceksiniz çünkü cehennemi biz korkularımızdan oluşturuyoruz."

Sergi, 24 Aralık'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.