Candy Hoover Euroasia, yükselmeye devam ediyor

Fortune Türkiye dergisi tarafından her yıl yayınlanan en büyük 500 şirket listesinde Candy Hoover Euroasia, 2017 sonu değerlendirmesine göre önceki yıla kıyasla 42 basamak birden yükselerek 303’üncü sıraya yükselmeyi başardı.

Türkiye’yi Avrupa’nın teknoloji üretim üssü yapma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Candy Hoover Euroasia, saygın yayın kuruluşlarından Fortune Türkiye dergisinin net satışlar, ciro, vergi öncesi kar, ihracat hacmi ve çalışan sayısı gibi verileri değerlendirerek yıllık olarak belirlediği en büyük 500 şirket listesinde önceki yıla oranla %13 yükselme kaydetti.



Konu ile ilgili olarak Candy Hoover Group Türkiye CEO’su Servet Akkaynak: “Başarılı hedeflemeler ve sağlam adımlarla yaptığımız yatırımların meyve vermesini ve takdir edilmesini görmek bizi şaşırtmasa da doğru yolda olduğumuzun birer göstergesi olmaları açısından memnuniyet verici. Sektördeki gelişmeleri yakından takip edip bu yeniliklere uygun bir yol haritası çizerek başarılı şirket profilimizi her geçen gün üzerine değer katarak geliştiriyoruz. Bu hedefte yetenekli ve çalışkan bir ekiple Candy Hoover Euroasia’nın gelişimini sürekli kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.