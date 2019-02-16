Canım Kardeşim 2 Müzikali İstanbul Optimum AVM’de sahneleniyor

Yerli ve yabancı marka karmasının bir arada bulunduğu İstanbul Optimum Alışveriş Merkezi, minik misafirlerini de mutlu eden etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Alışveriş merkezi, bu hafta sonu çocukları Canım Kardeşim 2 Müzikali ile eğlenirken öğrenmeye davet ediyor.



Kızları Mine ile Müge’nin eğlenmek, güzel zaman geçirmek için bilgisayara mahkum olduklarını gören Galip Bey ve Lale Hanım’ın, onları hayatın içine çekmek için gösterdikleri çabayı konu alan Canım Kardeşim 2 Müzikali, günümüzün önemli sorunlarından birine yaptığı vurguyla dikkati çekiyor.



Unutulmaz değerlerimizi bugünün çocuklarına bir kez daha sunan, tüm miniklerin sevgilisi haline gelen Canım Kardeşim 2 Müzikali, İstanbul Optimum Alışveriş Merkezi’nde 16-17 Şubat tarihlerinde, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde olmak üzere üç oturumda sahnelenecek. İstanbul Optimum Alışveriş Merkezi misafirleri etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecek.