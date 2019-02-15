“Caz” ve “Türk Musikisi”nin Birleştiği Konser!

Yaprak Sayar’ın sesinin özgün kimliğini bozmadan, caz anlayışıyla yeniden yorumlayacağı eserler arasında; “Yemenimin Oyası”, “Bir Dalda İki Kiraz” , “Karakız” kantosu, “Lütfen” ve “Ilık Yaz Geceleri” tangosu yer alıyor.



Konserde müzikseverler bilinen eserleri yepyeni bir yorumla dinleyecek. Böylece dinleyicilerin, parçalara dair ses hafızalarında yer etmiş izler yenilenmiş olacak.Genç kuşak dinleyiciler ise; beğenilerine hitap eden caz tınıları ile yeniden şekillenen Türk musikisi eserlerini, daha farklı değerlendirme imkânına sahip olacak.



“Caz Musikisi” projesi, Yaprak Sayar’ın 2013 yılından bu yana süregelen çalışmasının bir ürünü. Çalışma Türkiye'de caz ile Türk müziğini ilk defa bir araya getirmiş olması sebebiyle önem taşıyor.



“Caz Musikisi” konserinin biletleri 30 ve 20 TL olarak CRR Konser Salonu Gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.