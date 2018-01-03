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ÇDSO 26. yıl özel konseri verecek

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), ilk konser verişinin 26'ncı yıl dönümünü özel bir konserle kutlayacak.ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, ilk konserini 1992 yılında, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş...

ÇDSO 26. yıl özel konseri verecek

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), ilk konser verişinin 26'ncı yıl dönümünü özel bir konserle kutlayacak.

ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, ilk konserini 1992 yılında, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Ocak'ta veren orkestra, bu yıl da aynı tarihte konser düzenleyecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de, şef Orhan Şallıel yönetiminde gerçekleşecek konserde, devlet sanatçısı İdil Biret de yer alacak.

Biret, Adanalı sanatseverlere S. Rachmaninoff’un "Piano Konçertosu No.2" eserini seslendirecek.

Konserde ayrıca, Johann Strauss'un "Yarasa Operası Uvertürü", "İlkbahar Sesleri" ve "Radetzky Marşı", izleyicilerin beğenisine sunulacak.

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AdanaÇDSOKonser
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