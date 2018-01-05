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ÇDSO'dan 26. yıl özel konseri

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), ilk konser verişinin 26'ncı yıl dönümünü özel konserle kutladı.Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda şef Orhan Şallıel yönetiminde düzenlenen konserde, devlet sanatçısı...

ÇDSO'dan 26. yıl özel konseri

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), ilk konser verişinin 26'ncı yıl dönümünü özel konserle kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda şef Orhan Şallıel yönetiminde düzenlenen konserde, devlet sanatçısı İdil Biret de yer aldı.

Biret, Adanalı sanatseverlere S. Rachmaninoff'un "Piyano Konçertosu No.2" eserini seslendirdi. Konserde ayrıca, Johann Strauss'un "Yarasa Operası Uvertürü", "İlkbahar Sesleri" ve "Radetzky Marşı", izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sanatseverler konserde keyfli dakikalar yaşadı.

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AdanaAdana Büyükşehir Belediyesi Konser SalonuÇukurova Devlet Senfoni Orkestrası
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