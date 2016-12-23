ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasınca (ÇDSO) "Birlik ve kardeşlik" konseri verilecek.
ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamada, yılın son konserinin "Birlik ve kardeşlik" temasıyla yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, orkestra şefi Dağhan Doğu yönetimindeki konserde popüler müzik kültürünü Türkiye’nin her yerine taşıyan Sedat Yüce ve Hale Ci̇ğer'in sahne alacağı, sanatçıların Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca popüler müzik eserlerinden harmanlayarak oluşturdukları zengin repertuvarlarını sanatseverlerin beğenisine sunacağı ifade edildi.
Konser, 27 Aralık Salı saat 20.00’de Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.