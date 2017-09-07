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"Cenaze İşleri" filmi yarın izleyiciyle buluşacak

ESKİŞEHİR (AA) - Çekimleri Eskişehir'de yapılan, yönetmenliğini Korhan Uğur'un üstlendiği "Cenaze İşleri" adlı film yarın gösterime girecek. Yapımcılığını Serpil Altın Film ve Saygın Film'in yaptığı sinema filmi, belediyede...

ESKİŞEHİR (AA) - Çekimleri Eskişehir'de yapılan, yönetmenliğini Korhan Uğur'un üstlendiği "Cenaze İşleri" adlı film yarın gösterime girecek.

Yapımcılığını Serpil Altın Film ve Saygın Film'in yaptığı sinema filmi, belediyede kimsesizler mezarlığından sorumlu olarak çalışan Orhan karakterinin başına gelen talihsiz olayları mizahi bir dille anlatıyor.

Melih Selçuk, Cemre Melis Çınar, Suzan Aksoy, Ergun Kuyucu, Barış Kıralioğlu, Yüksel Ünal, Caner Atacan, Bedia Ener, Aydan Burhan ve Halil Kumova'nın rol aldığı, müziklerinde ise Altın Portakal ödüllü sanatçı Mehmet Erdem'in imzası bulunan film yarın izleyiciyle buluşacak.

Öte yandan, filmin yönetmeni Uğur ile oyuncuları, 9 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Özdilek Eskişehir Cinetime Sinemaları'nda sinemaseverlerle bir araya gelecek.

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