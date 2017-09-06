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Cenevre'de "Gizem Dolu Anadolu: 81 il 81 Fotoğraf" sergisi

CENEVRE (AA) - Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, İsviçre'nin Cenevre kentinde "Gizem Dolu Anadolu: 81 il 81 Fotoğraf" isimli fotoğraf sergisi açtı.Zürih Kültür ve Tanıtma Ateşeliği tarafından organize edilen serginin açılışı nedeniyle...

Cenevre'de

CENEVRE (AA) - Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik, İsviçre'nin Cenevre kentinde "Gizem Dolu Anadolu: 81 il 81 Fotoğraf" isimli fotoğraf sergisi açtı.

Zürih Kültür ve Tanıtma Ateşeliği tarafından organize edilen serginin açılışı nedeniyle Heritage Sanat Galerisi'nde resepsiyon verildi.

Resepsiyonda, davetlilere Türk sanat müziğinden örnekler sunuldu, Anadolu mutfağından ikram yapıldı.

Serginin açılışına, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle Türkiye'nin Zürih Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ile çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çekilen 81 fotoğrafın yer aldığı sergide, Çelik'in objektifinden yansıyan kareler sergilendi.

Sergilenen 81 fotoğrafla 81 ilin farklı özellikleri, saklı güzellikleri, doğal ve kültürel zenginlikleri anlatıldı.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf sergisi projesi üzerinde 11 yıl çalıştığını söyledi.

Fotoğrafların, Türkiye'de farklı noktalarda sergilendiğini ifade eden Çelik, serginin yurt dışında ilk defa İsviçre'de Zürih ve Cenevre'de açıldığını belirtti.

Cenevre'deki sergi, 17 Eylül'e kadar gezilebilecek.


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Fotoğraf SergisiGizem Dolu Anadolu: 81 Il 81 FotoğrafResul Çelik
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