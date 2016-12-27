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Cerablus'a gıda ve kıyafet yardımı

- İyilikder tarafından Cerablus'taki ihtiyaç sahipleri için 4 tır gıda ve kıyafet yardımı yapıldı

Cerablus'a gıda ve kıyafet yardımı

GAZİANTEP (AA) - İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, Cerablus'taki ihtiyaç sahiplerine 4 tır gıda ve kıyafet yardımında bulunuldu.

Dernek tarafından çeşitli kentlerden temin edilen yardımlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının desteğiyle Karkamış Sınır Kapısı'ndan, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan Cerablus'a getirilerek, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İlçe merkezinin yanı sıra çevre köylere de dağıtılan yardım malzemelerini alan Suriyeliler, hayırseverlere teşekkür etti.

İyilikder Suriye Koordinatörü Mahmut Kaçmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye halkının yanında olduklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu tarafından teröristlerden temizlenen Cerablus'ta hayatın normale döndüğünü hatırlatan Kaçmazer, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşan güvenli bölgeye yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugün de buraya 4 tır insani yardım ulaştırdık. Burada yardım merkezi oluşturduk. Yardımları buradan organize ederek Azez'e kadar ulaşan bölgede, Suriye'nin çeşitli yerlerinden gelen kardeşlerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Adil bir şekilde dağıtım yapmaya çalışıyoruz çünkü bu insanlar gerçekten zor durumdalar. Havalar soğuk, neredeyse her şeye ihtiyaçları var. Devlet ve millet olarak her zaman mazlumun yanında yer almaya devam edeceğiz. Birileri öldürürken biz Türk devleti ve halkı olarak bu kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Buradaki insanların yaşadıkları acıları acımız bilerek hareket ediyoruz."

Suriye'de yaşanan acıların bir an önce bitmesi temennisinde bulunan Mahmut Kaçmazer, hayırseverlere teşekkür etti.

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