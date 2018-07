Çeşme Kenan Doğulu ile coştu Alaçatı'nın sessiz atmosferinde Kenan Doğulu ile yaz partisi



Kenan Doğulu, “Ken on the Beach” projesiyle Alaçatı'nın gözde plajı Spiaggia Grande’de sahne aldı. Doğulu, akşam güneşi ve masmavi deniz manzarası eşliğinde plajı dolduran hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.



3 saati aşkın konserde muhteşem bir sahne performansına imza atan Kenan Doğulu, 90’lardan günümüze en sevilen hitlerinin yeni versiyonları ve değerli müzisyenlerden oluşan orkestrası ile izleyicilerden tam not aldı.



Müzik, dans, eğlence dolu partide Doğulu, yeni çıkan albümünün çıkış parçası “Issız Ada” şarkısını da ilk kez canlı olarak seslendirerek müzikseverlere sürpriz yaptı.



Doğulu’yu dinlemeye gelenler arasında Burcu Esmersoy & Berk Suyabatmaz, Aslı & Ömer Onan, Beril & Kerem Çatay, Selin Denizli & Abdullah Burnaz, Didem & İzzet Antebi, Siren Ertan Kayalar & Ersin Kayalar, Begüm Birgören, Ayşe Tolga, Gizem Barlak, Zeynep Mutlu, Melisa & Mehmet Mutlu, Enis Arıkan, Yağmur Ünal, Kasım Garipoğlu, Sanem & Ralf Tezman, Murat Cevahir, Selhan Aloğlu, Pelin Akat, Can Nergis, Raisa & Vanessa Sason, Oğulcan Engin, Göksel Gümüşdağ, Mert Davran, Hale & Ozan Şener gibi bir çok ünlü isim vardı.



Biletleri günlerce öncesinden tükenen konserin ardından Doğulu ve ekibi 25 Ağustos'ta yeniden Spiaggia Grande'de sahne alacak.