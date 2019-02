ÇEV Sanat'ın Genç Yeteneği Arya Su, NEW YORK CARNEGIE HALL’de Ödül Aldı

ÇEV SANAT’IN GENÇ YETENEĞİ ARYA SU NEW YORK CARNEGIE HALL’DE ÖDÜL ALDI

Fazıl Say’ın piyanosu Arya Su’ya uğurlu geldi



ÇEV Sanat’ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü ‘’Genç Yetenekler’’ projesi meyvelerini veriyor. Proje kapsamındaki 42 üstün yetenekli sanatçıdan biri olan 9 yaşındaki piyanist Arya Su Gülenç, Crescendo Uluslararası Müzik Yarışmasında jüriden tam puan aldı. Birincilik Ödülü almak için New York’a giden Arya Su’yun, Carnegie Hall’da sergilediği performans çok beğenildi.

Arya Su’yu ailesinin yanı sıra Türkiye Konsolosluğu yetkilileri de yalnız bırakmadı. “Çok mutluyum. Bu başarı benim için çok değerli. Henüz yolun başındayım. Fazıl Say’ın bana hediye ettiği kendi piyanosuyla çalışıyorum. Bana güç verdi, uğur getirdi. ÇEV Sanat’a da bana verdikleri destek için çok teşekkür ederim” dedi.



ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, “Bu yıl, Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil’in Sanat Kurulu’muzun yaptığı seçmeler sonucunda 42 üstün yetenekli genç müzisyen Çev Sanat “Genç Yetenekler” projesine dahil edildi. Arya Su da bu çocuklarımızdan biri oldu. Proje kapsamındaki tüm çocuklarımız uluslararası birçok başarılara imza atarak bizleri gururlandırıyor.Kültür ve sanat elçilerimiz olarak ülkemizi dünyada çok daha büyük başarılarla temsil etmeye ve gururlandırmaya devam edeceklerinden hiç şüphe duymuyorum.” diye konuştu.



Projenin en minik sanatçısı



ÇEV Sanat’ın Genç Yetenekler projesine bu yıl katılan ve projedeki en küçük sanatçı olan Arya Su Gülenç, 2009 yılında doğdu. Eğitimine Osman Gazi Mithat Paşa ilkokulunda devam eden Arya Su müzik eğitimine 2016 yılında Piyano Koçu Elena Çekiç’le başladı. Almanya / Stuttgart’ta 2018 Seventh International Competition “Musıc Fireworks At Baden-Wuerttemberg Yarışması’ nda ve İtalya / Roma’da Grand Prize Virtuoso 14 – 20 Aralık 2017 Uluslararası piyano yarışmasında birincilik elde etti. Ayrıca daha birçok uluslararası yarışmada dereceler kazandı. Prof.Boaz Sharon, Prof.Eduards Halim ve Prof.Tamara Poddubnaya ile piyano eğitimine devam ediyor.