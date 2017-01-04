"Çevrem Sensin" diyerek 3 bin çocuğa ulaştılar

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre farkındalığının artırılması amacıyla il müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirdiği "Çevrem Sensin" seminerleriyle üç ilde 3 bin çocuğa ulaştı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, "Çevrem Sensin" seminerleriyle, başta öğrenciler olmak üzere öğretmenler, muhtarlar ve çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşlarına ulaşılması hedefleniyor.

Bursa, Kayseri, Antalya ayağı tamamlanan seminerlerin, şubat ve nisanda Denizli, Konya, Gaziantep, Samsun, Kocaeli, Erzurum ve Şanlıurfa'da düzenlenmesi planlanıyor.

Bakanlık tarafından çevre alanında yetkilendirilen kuruluşlar, belediyeler ve sivil toplum örgütlerince, seminerin yapılacağı mekanda stant açılarak, çevre farkındalığını artırıcı etkinlikler düzenleniyor, öğrencilere de bilgilendirici materyaller dağıtılıyor.

Tek oturum halinde bilgilendirici sunumların yapıldığı ve tanıtım videolarının izletildiği seminer kapsamında, "Nuh'un Uzay Gemisi" adlı tiyatro oyunu da sahneleniyor.

Hakan Atalay'ın yazdığı, yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Altan Alkan'ın yaptığı, Türker Yılmaz, Emel Öksüz, Doğukan Soykök ve Yılmaz Çakmak'ın rol aldığı oyunda, "bilinçsiz kullanım sonucu yok olan dünyayı, Nuh ve hayvanların, tuba ağacı yetiştirerek yaşanır hale getirmeye çalışması" konu ediliyor.

Yönetmen Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre konusunda farkındalık yaratmanın en güzel yollarından birinin "insanı çekirdekten yetiştirmek" olduğunu vurguladı.

"Ağaç yaşken eğilir" mantığından hareketle çocuk oyunuyla öğrencilere çevre bilinci aşılandığını ifade eden Alkan, "İlgi çok güzel. En az seyircimiz 600 kişiydi. 3 bine yakın çocuğa, 3 oyunda ulaşmayı başardık. Sadece oyun değil, katılımcılara bilgilendirme broşürleri, hediyeler veriliyor. Seminere gelenler hem oyunu seyrediyor hem de stantlardaki etkinliklerden faydalanıyor. Seminer, dolu dolu, çevre bilincini uyandıracak şekilde gün boyu devam ediyor." diye konuştu.

"Nuh'un Uzay Gemisi"nin tek perdelik ve interaktif bir oyun olduğunu belirten Alkan, şunları kaydetti:

"Oyunda dünya nasıl bu hale geldi, bunu söylüyoruz. Dünyanın bundan sonra bu hale gelmemesi için ne yapmak gerekir, onu kısaca müzik ve danslarla anlatıyoruz. İnşallah 81 ile de gideriz. Yeter ki istek gelsin, yeter ki bu bilince sahip çıkalım. Çünkü bir dünyamız var. Bir damla kirliliğin sulara neler yaptığını görüyoruz. Hava hepimizin, doğa hepimizin doğası. Bizden öncekiler bize bir şekilde getirdiler, biz de bizden sonrakilerin taşın altına elini sokmasını sağlıyoruz bu oyunla."



