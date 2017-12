Cıbıltepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır

KARS (AA) - HÜSEYİN DEMİRCİ - Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Kars'taki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı dolayısıyla tüm hazırlıklar tamamlandı.

Sarıkamış ilçesinde yer alan ve sarıçam ormanları ile kristal karın yanı sıra bilgisayar donanımlı telesiyejleri ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de, bir süredir devam eden kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Toplam 30 kilometrelik pist uzunluğuyla tatilcilere eşsiz kayak imkanı sunan Cıbıltepe, yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan tatilcilerin de gözdesi haline geldi.

Yılbaşı dolayısıyla yoğun taleple karşılaşması yüzünden otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e varan Cıbıltepe'de, yılbaşı etkinlikleri dolayısıyla tüm hazırlıklar da tamamlandı.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine, kar yağışının ardından Cıbıltepe'de yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon taleplerinin arttığını söyledi.

Otellerde yılbaşında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Dernek olarak gerek kayak merkezindeki gerekse ilçedeki otellerle irtibat halinde olduklarını anlatan Taş, şu ifadeleri kullandı:

"Cıbıltepe'de, yılbaşı için hummalı bir çalışma yapıldı. Otellerde yılbaşında doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Pistlerimizde yeteri kadar kar var, otellerimizde her bütçeye uygun paket programlarımız mevcut. Bu sene özelikle kış turizmi açısından bölgemize yoğun talep var. Uçak seferlerindeki düzenleme ve tur operatörleriyle yapılan görüşmeler meyvesini vermeye başladı. Kayakseverleri hem kayağın hem de yılbaşının keyfini dans eden karlar diyarında geçirmeleri için Sarıkamış'a bekliyoruz."

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hizmet veren bir otelin genel müdürü Murat Demir de yılbaşı sebebiyle alınan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranının yüzde 100'e çıktığını belirtti.

Demir, Cıbıltepe'deki otellere, bölge illerindeki vatandaşların yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentten talep olduğunu vurguladı.

Yılbaşına yönelik özel programlar hazırladıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Kayak merkezine bu sene ciddi talep var. Yalnızca yılbaşı değil, sömestri tatili için de şimdiden doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Yılbaşında tüm otellerde çeşitli aktiviteler yer alıyor. Otelimizde yeni yıla özel menü ile özellikle Kafkas halk oyunları gösterisi, canlı müzik ve 2018 yılına girdiğimiz anda kar üzerinde havai fişek gösterilerimiz olacak. Şimdiden herkesin yeni yılı kutlu olsun. Bizler içinde bol bereketli sezon olmasını temenni ediyorum."

