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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

- Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne hafta sonunu fırsat bilerek gelen kayak meraklıları yoğunluk oluşturdu

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

KARS (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezilerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler hafta sonu keyfi yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 634 rakımda bulunan ve sarıçam ormanlarının yanı sıra uzun ve alternatif kayak pistleriyle kış sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti çeken kayak merkezine, hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler adeta akın etti.

Kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra komşu illerden gelen kayakseverler, halen yağışın sürdüğü ve kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, snowboard, kayak ve kızakla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin Genel Müdürü Murat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun başlamasıyla özellikle hafta sonu yoğunluk yaşandığını söyledi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde mevcut 9 pistten 8'inin kayak için ideal duruma getirildiğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Sarıkamış'a olan ilgi her geçen gün katlanarak artıyor. Şu an itibarıyla pistlerde 80 santimetre kar var. 8 adet pistimiz kar ezme makinesiyle ezilerek hazır duruma getirildi. Bir taraftan da kar yağışı devam ediyor. Misafirlerimiz doyasıya kayağın keyfini yaşıyor."

Demir, yılbaşı dolayısıyla da ilçedeki otellere yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.

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Cıbıltepe Kayak MerkeziKayakSarıkamış Ilçesi
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