"Çılgın Hırsız 3" yarın vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Pierre Coffin ve Kyle Balda'nın üstlendiği "Çılgın Hırsız" serisinin üçüncü halkası yarın vizyona girecek.

Çılgın hırsız "Gru" ve küçük kahraman "Minyonlar"ın yeni maceralarını konu edinen filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.

Gösterim sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Milliyet Sanat yazarı Selin Gürel, senaryoyu yeterli bulmadığı yorumunu yaparak, "Yapım üçüncü filmde yaratıcı bir hikaye kuramamış olsa da aksiyon kanadını kuvvetlendirip yetişkinlerin ilgisini çekmenin peşinde." dedi.

"Ranini.tv" sinema yazarı Mert Tanöz ise filmi beğendiğini dile getirerek, "90 dakikalık süresi ve yüksek temposuyla izleyicinin sıkılmasına fırsat vermeyen, artık alışılagelmiş Minyon esprileriyle bizleri güldürmeyi sürdüren 'Çılgın Hırsız 3', hafta sonu ve bayram tatilinde gülüp eğlenmek isteyen çocuğu, yaşlısı herkesi sinema salonlarına davet ediyor." şeklinde konuştu.

Senaryosu Ken Daurio ve Cinco Paul tarafından kaleme alınan filmin orijinal seslendirmelerini Steve Carell, Miranda Cosgrove, Russell Brand, Kristen Wiig ve Trey Parker gerçekleştirdi.

Macera, komedi ve animasyon türündeki 3 boyutlu filmin yapımcılığı ise Chris Renaud ile Christopher Meledandri'ye ait.

Yaklaşık 80 milyon dolar bütçesiyle dikkati çeken "Çılgın Hırsız 3"ün konusu ise özetle şöyle:

"Gru, insanlığı tehdit eden son kötüyü ele geçirmekte başarısız olunca 'Anti-Kötüler Birliği'nden kovulur. Artık büyük bir kimlik krizinin ortasındadır ancak gizemli bir yabancı ortaya çıkar ve Gru'ya uzun zaman önce kaybettiği ikiz erkek kardeşinin haberini verir. Kardeşi, ikizinin çılgın adımlarını umutsuzca takip etmek isterken eski bir süper kötü de kötü olmanın ne kadar iyi bir his olduğunu yeniden keşfedecektir."