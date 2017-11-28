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Çin'de Türk restoranına büyük ödül

Çin'deki bir Türk restoranı "Yılın En İyi Restoranı" seçildi.

Çin'de Türk restoranına büyük ödül

PEKİN
Çin'deki bir Türk restoranı "Yılın En İyi Restoranı" seçildi.
Ülkede internetten yayın yapan Thatsmag dergisinin her yıl düzenlediği “Yılın Restoranı" yarışmasında bu yıl bir Türk işletmesi birinci oldu.
"That’s PRD Food and Drink" adlı yarışma, Çin’de yaklaşık 900 milyon kullanıcısı olan sosyal mesajlaşma ve paylaşım uygulaması Wechat üzerinden bir ay süren oylamayla yapıldı.
Bolu’nun Mengen ilçesinden Birol Dinçli’nin Çin’in güneyindeki Şıncın kentinde kurduğu Bus Grill Turkish Steakhouse adlı restoran en çok oyu alarak “Yılın Restoranı” seçildi.
AA muhabirine konuşan Dinçli, daha önce farklı ülkelerde aşçılık ve otel yöneticiliği yaptığını belirterek, aşçılığın aile mesleği olduğunu anlattı.
Dinçli, 10 ay önce Çin’in güneyindeki Şıncın kentinde açtığı restoranla Türk mutfağının Çin’de tanıtılmasına katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Bir ülkenin tanıtımı yemek kültürüyle başlar. Bus Grill Turkish Steakhouse ülke tanıtımına en büyük katkıdır." dedi.
Muhabir: Fuat Kabakçı
 

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