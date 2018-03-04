Çocuk korosu

İSTANBUL (AA) - Müzik konusunda yetenekli 27 çocuk, Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'ndeki 2 aylık eğitimin ardından "Hikayelerle Türküler" başlıklı konserde sahne aldı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki yetenekleri keşfetmek amacıyla yapılan sınav sonucunda başarılı olan, yaşları 10 ila 14 arasında değişen 27 öğrenciye, haftada 2 saat olmak üzere 2 ay ders verildi.

Eğitimi tamamlayan kursiyerler, önceki gün Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde "Hikayelerle Türküler" adlı konser verdi.

Konsere, UNESCO tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülüne layık görülen Halk Ozanı Maksut Koca (Feryadi) da konuk olarak katıldı.

Çocukların müzik performansını çok beğenen Koca, onları alkışlayarak kutladı.

Geleceğin müzisyenlerine aşıklık geleneğini anlatan Koca, çocuklara "Yaptığınız işte edep erkanı terk etmeyin." uyarısında bulundu.

Feryadi, minikler için Kars yöresine ait bir de türkü söyledi.

