Çocuklar İbrahim Hakkı Hazretlerinin çizgi romanıyla tanışacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğince (ERİHDER) hazırlanan "Bir Bilim Adamı Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Işık Hadisesi" adlı çizgi roman, Milli Eğitim Bakanlığından alınan izinle Türkiye'de eğitim gören 3,5 milyon çocuğa dağıtılacak.

ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri adına hazırladıkları çizgi romanı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan'ın destekleriyle yarın kentte eğitim gören öğrencilere dağıtmaya başlayacaklarını söyledi.

İbrahim Hakkı Hazretlerinin 1703-1780 yıllarında hayatını sürdürdüğünü anlatan Toparlak, "Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin 15'e yakın eseri bulunmaktadır. Bu eserlerin içerisinde Marifetname olmak üzere birçok eser telif etmiştir. Bu eserlerden yola çıkarak özellikle İbrahim Hakkı Hazretlerinin müceddit yönünü ele alarak bir eser ortaya koyduk. Çizgi romanı, gençliğimizin, çocuklarımızın İbrahim Hakkı Hazretlerinin bilim adamı olduğunu öğrenmesi açısından önemli bir çalışmayı ele alarak hazırladık." dedi.

Toparlak, 2015 yılında çizgi roman projesini hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle İbrahim Hakkı Hazretlerinin tanıtılması amacıyla hazırladığımız çizgi romanın okullarda dağıtılması yönünde görüşmeler yaptık. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in de destekleriyle çizgi roman ve Erzurum'un tanıtım kataloğu yarından itibaren Erzurum'dan başlanmak üzere Türkiye'deki eğitim gören 3,5 milyon çocuğumuza dağıtılmaya başlanacak."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Koçan da İbrahim Hakkı Hazretlerinin 18. yüzyılın Osmanlı aydınlarından biri olduğunu ifade ederek, İbrahim Hakkı Hazretlerinin hem dini hem de fenni ilimlere olan ilgisinden dolayı dönemin düşünürleri arasında özgün bir yere sahip olduğunu söyledi.

Erzurum'da doğan ve Tillo'da olgunlaşan İslam alimi İbrahim Hakkı Hazretlerinin fen, astronomi, matematik ve anatomi gibi pozitif bilimlerin yanında sosyal ve beşeri ilimler alanında da birçok eser kaleme aldığını vurgulayan Koçan, "İbrahim Hakkı Hazretleri İslam dünyasının en önemli ilim adamlarından birisidir. Bu özelliğinden dolayı mütefekkir, mutasavvıf, müderris, sosyolog, psikolog ve astronot gibi birçok sıfatla vasıflandırılmıştır. Böylesine değerleri taşıyan İbrahim Hakkı Hazretlerinin çizgi romanını hazırlayarak ülkemizin eğitim ve öğretim hayatına sunan ERİHDER'e teşekkür ediyoruz." dedi.

Koçan, İbrahim Hakkı Hazretlerini tanıtılması amacıyla ERİHDER'in uzun yıllar çalıştığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Teknoloji bağımlılığının baş gösterdiği günümüzde modern çağın yeni sendromuna takılarak zihinleri bulanan çocuklarımızın kendi değerlerine yönlendirilmesi, tarihini, kültürünü, milletini ve tüm değerlerini bilen nesil olarak yetiştirilmesi gerekmektedir, bu yüzden eğitim ve öğretim hayatımızda bu ve benzeri özel projelere bizler de belediye olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

ERİHDER tarafından yaklaşık 5 yıl önce çalışmalarına başlanılan çizgi roman, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'deki okullarda 8. sınıfa kadar eğitim gören çocuklara gönderilecek.





