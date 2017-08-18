İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, "Çocuklar İçin Kültür Sanat Karavanı" hayata geçirdi.

Esenler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuklar, kendileri için özel olarak tasarlanan karavan eşliğinde, sokakta oyun oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Son zamanlarda gündemde olan, internet ve televizyon bağımlılığının önüne geçmek, onların sokakta oyun oynamasını teşvik etmek amacıyla yola çıkan kültür sanat karavanı, Esenler sokaklarında çocuklarla buluşuyor.

Geleneksel ve modern oyunların harmanlanarak, çocukların sosyalleşmesine ve özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayan karavan, her gün Esenler'in bir sokağında çocukların istifadesine sunuluyor.

"Geleneksel çocuk oyunları tiyatro gösterisi", "çember sürme", "çivili futbol turnuvası", "üç taş turnuva", "halat çekme", "çuval yarışı", "minder güreşi", "dart yarışması", "denge oyunu" ve "bardak oyunu"ndan oluşan kültür ve spor dolu programıyla gerçekleştirilen "Çocuklar İçin Kültür Sanat Karavanı", çocukları internet ve televizyon bağımlılığında uzaklaştırarak, hayatı sokakta oyun oynayarak öğretiyor.