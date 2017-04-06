İSTANBUL (AA) - Kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve insanların kitap hediye etme alışkanlığı edinmesi amacıyla düzenlenen "Kitap Hediye Günü", Miniatürk'te gerçekleştirilecek.

Herkese Kitap Vakfınca 9 Nisan'da ikincisi organize edilecek etkinlikte çocuklar, "Kitap Ağacı"ndan kitap toplayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Türkiye Yayıncılar Birliği ile yazarlar, yayınevleri ve sanatçılar tarafından da desteklenen etkinlik kapsamında, hafta boyunca özel indirimler uygulayacak yayınevlerinin mağazalarında aktiviteler düzenlenecek.

Kitap Hediye Günü’nün, bu yılki sosyal medya paylaşımları ise "#bendensana" ve "#aklımasengeldin" etiketleri ile yapılacak.