EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Senfoni Orkestrası'nın "Yeni Yıl" konseri'nde, çocukluk arkadaşları olan orkestra şefi Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ile solist Nesil Ayan aynı sahnede buluştu.

TÜ Balkan Senfoni Orkestrası, TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde "Yeni Yıl" konseri verdi. Şef Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer'in yönetimindeki Balkan Senfoni Orkestrası, yılın son konserinde yerli ve yabancı eserler seslendirdi.

Konserin ilk bölümünde ünlü bestekarların klasik eserleri çalınırken, ikinci bölümde sahneye orkestra şefi Zafer'in çocukluk arkadaşı Nesil Ayan çıktı.

Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkıları şef Zafer yönetimindeki orkestra eşliğinde seslendiren Ayan, sahnede yaklaşık yarım saat kaldı.

Konser, film müziklerinin seslendirilmesi ve işaret dili eşliğinde çocuk korosunun söylediği şarkılarla son buldu.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda sahneye gelen Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, şef Ahmet Hamdi Zafer'i tebrik ederek, çiçek sundu.

Şef Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk arkadaşıyla sahnede bir araya gelmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Konserin kusursuz geçtiğini ifade eden Zafer, "Nesil'le dostluğumuz çok eski zamanlara dayanıyor. Çocukluk arkadaşıyız. Hem okul hem mahalle arkadaşıyız. Bu yılbaşı programı bizi bir araya getirdi. Nesil de sağ olsun bizi kırmadı ve geldi. Genç yaşlarımızda daha önce sahne almıştık ancak senfonik anlamda bu projeyi ilk defa gerçekleştirdik. Çok onur duyduk. Çok güzel oldu. Herkese iyi bir yıl diliyorum." şeklinde konuştu.

Sanatçı Nesil Ayan ise Balkan Senfoni Orkestrası'yla sahneye çıkmanın farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "Çocukluk arkadaşlığı bu etkinliğe ayrı bir heyecan kattı benim için. Böyle değerli müzisyenlerle sahne almak çok keyifliydi. Bir Edirneli olarak da kendi şehrimde sahnede olmak çok gurur vericiydi. Önümüzdeki dönemde yeni projelerle sanatseverlerle birlikte olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konsere, Edirne Vali Yardımcıları Mustafa Karslıoğlu ve Yusuf Güler, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.