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CSO, flüt virtüözü Evcil ile Ankara'da konser verecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 7-8 Aralık tarihlerinde İtalyan Şef Lorenzo Castriota yönetiminde Türkiye'nin önde gelen flüt virtüözü Bülent Evcil ile Ankara'da sahne alacak. CSO'dan yapılan yazılı...

CSO, flüt virtüözü Evcil ile Ankara'da konser verecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 7-8 Aralık tarihlerinde İtalyan Şef Lorenzo Castriota yönetiminde Türkiye'nin önde gelen flüt virtüözü Bülent Evcil ile Ankara'da sahne alacak.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, CSO Konser Salonu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak konser, Giuseppe Verdi'den sonra İtalyan operasının en büyük ve son büyük bestecisi kabul edilen Giacomo Puccini'nin, besteci olarak ilk kez dikkatleri üzerine çektiği diploma çalışması olan eseri Senfonik Kapriçyo ile başlayacak.

Konserde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü Şef Lorenzo Castriota yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bülent Evcil'e, Lowell Liebermann'ın Op. 39 numaralı flüt konçertosunda eşlik edecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Alman besteci Johannes Brahms'ın 4. Senfonisi, Ankaralı müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konser biletleri CSO gişelerinden, Dost Music Center ve "www.biletinial.com" adresinden temin edilebilecek.

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Bülent EvcilCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
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