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Çukurova Kitap Fuarı'na doğru

- Fuar, TÜYAP Adana Fuarcılık ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 7 Ocak'ta açılacak - 15 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak, panel, söyleşi, çocuk aktiviteleri gibi 70 etkinliğe ev sahipliği yapacak fuara yaklaşık 300 yazar katılacak

Çukurova Kitap Fuarı'na doğru

ADANA (AA) - Çukurova Kitap Fuarı, TÜYAP Adana Fuarcılık ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 7 Ocak'ta açılacak.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sene onuncusu gerçekleştirilecek fuarda, panel, söyleşi ve çocuk aktivitelerinden oluşan 70 kültür etkinliğine yaklaşık 300 yazar katılacak.

Dokuz gün boyunca, Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Mustafa Armağan, Canan Tan, Ahmet Şimşirgil, Ayşe Kulin, Arda Türkmen, Yavuz Bahadıroğlu, Mehmet Ali Bulut, Canan Karatay, Ahmet Ümit, Yılmaz Özdil, Cemalnur Sargut, Mavisel Yener, Şebnem İşigüzel, Sinan Yağmur, Deniz Kavukçuoğlu, Fatoş Güney, Altan Öymen, Enver Aysever, Sevil Atasoy, Sinan Canan, İbrahim Kaboğlu, Ercan Karakaş, Nuray Sayarı, Yekta Kopan, İsmail Saymaz, Feyza Hepçilingirler, Rıza Kıraç, Koray Yersüren, Büşra Küçük, Kahraman Tazeoğlu, Ataol Behramoğlu ve İpek Ongun'un da aralarında bulunduğu yazar, şair ve akademisyenler, okurlarıyla buluşacak.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve girişlerin ücretsiz olacağı Çukurova Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Fuar, 15 Ocak'ta sona erecek.

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