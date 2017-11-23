Cumhuriyet Kulesi'nin kaderini Keçiörenliler belirleyecek

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, yıllardır atıl halde bekleyen "Cumhuriyet Kulesi"nin yıkılıp yıkılmaması konusunda cumartesi günü sandığa giderek halkın görüşüne başvuracaklarını bildirdi.

Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakule'nin mimarı tarafından, seyir terası, nikah salonu, restoran ve dükkanların olacağı şekilde dizayn edilen Cumhuriyet Kulesi'nin uzun süredir atıl beklediğini anımsattı.

Kulenin akıbetine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yaptıkları görüşmede, kararı halkın vermesi gerektiği eğiliminin ortaya çıktığını dile getiren Ak, bu nedenle 25 Kasım Cumartesi günü halk oylaması yapacaklarını ve Keçiörenlilerin vatandaşlık numaralarıyla oylamaya katılacaklarını belirtti.

Ak, "Cumartesi günü yapılacak halk oylaması için 5 ayrı noktada sandık kuracağız. Sandıklar, Kalaba Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence'de olacak." dedi.

Keçiörenlileri kulenin yapımı ya da yıkılması durumunda neler olabileceği konusunda bilgilendirmeye başladıklarını ifade eden Ak, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar 17 milyon harcandı. Yıkımıyla alakalı 2-4 milyon yıkım maliyeti var. Yapımla ilgili harcamamız gerekirse 20-25 milyon lira harcanması gerekiyor. Şu andaki seviyesi yüzde 40'larda henüz bitmiş değil. Yüzde 40'ın üzerinde bir harcama yapılması gerekiyor. Vatandaşlara bunları bildireceğiz buna göre oylarını verecekler. Yıkılsın diyorlarsa yıkacağız, yapılsın diyorlarsa yapacağız. Karar vatandaşların."

- Patlatma tekniği kullanılacak

Ak, sandıktan kulenin yıkılması yönünde karar çıkması halinde yapılacak çalışmalar için de hazırlıklar yaptıklarını, hazırlanan raporlar doğrultusunda kuleyi patlatma yönetimiyle yıkmayı öngördüklerini söyledi.

"Eğer bu kule başlamamış olsaydı, ben yapmazdım." diyen Ak, şunları kaydetti:

"Ama şu anda bu hale gelmiş. Biz başından yıkma taraftarı olsaydık, şimdiye kadar çoktan yıkardık. Yapmanın bir yolunu bulabilir miyiz bununla uğraştık. Şimdiye kadar bu kadar zaman geçmesi de bundandı. Biz, eski Büyükşehir Belediye Başkanımızla aynı düşünceye gelemedik. Şimdiki başkanımız böyle bir seçenek sundu, bizde uygun gördük. Vatandaşın fikri neyse onu gerçekleştireceğiz. Biz yıkmaya da yapmaya da varız. Halkımız ne derse onu gerçekleştireceğiz. On bin civarında katılım olmasını bekliyoruz. Buradan çıkacak olan sonucuna göre Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza gideceğiz."