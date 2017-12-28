Dalgıçlar Ulugöl'ü temizliyor

ORDU (AA) - Ordu'da, tabiat parkının içinde bulunduğu Ulugöl'de oluşan yabani bitkiler, AFAD dalgıçlarının katıldığı çalışmayla temizleniyor.

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört mevsim manzarasıyla insanları cezbeden Ulugöl Tabiat Parkı'nda temizliğe başlandığını söyledi.

Gölde bir süredir yabani bitkilerin baş gösterdiğini belirten Mert, "Bu durum üzerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Ordu Üniversitesinden uzman ekipler gölde inceleme yaptı. Gölün bir bölümünde oluşan yabani bitkilerin, buradaki canlı yaşamını olumsuz etkilediği tespit edilerek, gölün temizlenmesine karar verildi. Bugün itibariyle de temizlik çalışmasına başlandı." dedi.

Mert, yabani bitkilerin temizliğinin Samsun AFAD'da görevli dalgıçlar tarafından yürütüldüğünü ifade ederek, "Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri de çalışmaya destek veriyor. 10 kişilik ekiple yürütülen çalışma kapsamında yabani bitkiler kökünden sökülerek temizleniyor. Temizlik sayesinde gölde oluşan kirliliğin önüne geçilecek." diye konuştu.

Kış dolayısıyla Ulugöl'ün bir kısmının buzla kaplandığını anımsatan Mert, "Ekipler, bir kısmı donan gölde çalışma yürütüyor. Bazı arkadaşlarımız temizliğin neden bu mevsimde yapıldığını soruyor. Bu tamamen teknik bir konu. Yabani bitkilerin bu aylarda üreme dönemi olduğu için temizliğinin de bu ayda yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mert, gölün temizliği noktasında gösterdiği ilgi dolayısıyla Ordu Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür etti.