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Dali, Pilar Abel'in babası değilmiş

- Ünlü İspanyol ressamın kalıntılarına yapılan DNA testi, Salvador Dali'nin Pilar Abel'in babası olmadığını gösterdi

Dali, Pilar Abel'in babası değilmiş

MADRİD (AA) - Ünlü İspanyol ressam Salvador Dali'nin, Maria Pilar Abel Martinez'in babası olmadığı belirtildi.

İspanyol gazetesi El Pais'in Gala-Salvador Dali Vakfı yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, 23 Temmuz tarihinde mezarı açılan Salvador Dali'nin kalıntılarına yapılan babalık testinin sonuçları negatif çıktı.

Toksikoloji Enstitüsü tarafından yapılan DNA testiyle, Pilar Abel'in 1904-1989 yıllarında yaşayan Dali'nin kızı olmadığı anlaşıldı.

Figueras'ta 1956'da doğan Pilar Abel, annesi ile Katalan ressamın 1955 gizli bir birliktelik yaşadıklarını ve annesinin birçok kez kendisine babasının Dali olduğunu söylediğini iddia etmişti.

Pilar Abel Martinez'in yürüttüğü hukuki mücadele sonucu, ressamın Figueras kasabasında bulunan Dali-Tiyatro Müzesi'ndeki mezarlığı mahkeme kararıyla açılmıştı.

Pilar Abel, babası olduğunu iddia ettiği ünlü ressamın soyadını alma ve mal varlığının 3'te 2'sine sahip olmayı talep ediyordu.


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